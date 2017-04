Datos referentes a las importaciones locales de harina de papa

Aunque suene paradójico, importamos como insumo harina de papa para su procesamiento en las diferentes modalidades de producción, y comparando el año 2014 con el 2013, se han duplicado las importaciones, de igual forma importamos fécula, copos, gránulos y pellets de papa también.

(Anexo 4 Importaciones de papa y derivados hacia el Perú, incluso por partida arancelaria)

(Anexo 5 Principales importadores de harina de papa hacia el Perú)

Debemos mencionar que el principal exportador a Perú es Alemania, seguido por Holanda y Polonia.

Al tener un mercado seguro con un precio de refugio este agricultor sería sujeto de crédito lo cual cambiaría radicalmente su posición y de toda la zona, ya que en estas áreas el 90% de los agricultores siembra papa y si todos tienen liquidez el pueblo y la zona mejoraría sustancialmente.

El precio de refugio no es un nuevo descubrimiento, durante años Estados Unidos lo tiene, lo mismo que Europa, para evitar que por su mejoría el campesino abandone el campo y se vaya a vivir a la ciudad donde ganará más y trabajará menos y con poco sacrificio. El agricultor trabaja de sol a sol, no tiene sábados, domingos, ni feriados. El día de riego es el día de riego, sea cual sea el día, igual para la siembra y para la cosecha.

Si esos Estados no actuaban así, perderían su capacidad de producir alimentos, pues los campos serían abandonados.

Reflexiones finales

Creo que es muy importante que se establezca el precio de refugio para la papa y posteriormente para la quinua, el maíz, etc, y así poder proteger de alguna manera a los agricultores. Este solo paso cambiaría radicalmente la situación económica de los Departamentos de la Sierra del Perú que sufren extrema pobreza, RECORDEMOS que en el Perú para el campesino/indígena la idea que asociaba la migración a la ciudad, al éxito y al progreso, etc; sigue vigente, a pesar que actualmente la ciudad ya no tiene CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, pues el nuevo escenario ya no ofrece las mismas ventajas que en la década de los años 50,60 y 70´s respecto al empleo, salario, asistencia pública, legal y política. A pesar de esta realidad para ellos aún sigue vigente esa heredada asociación, simplemente porque las condiciones de vida en el campo son desastrosas. Los nuevos cordones de asentamientos humanos que proliferan alrededor de las grandes ciudades son el inequívoco indicador de esto. DEBEMOS CAMBIAR EL PRESENTE PARA MEJORAR EL FUTURO.

Nuestros campesinos altoandinos, el único refugio que tienen es emigrar a las ciudades de la Costa, creando esas áreas de pueblos jóvenes donde pasan tantas necesidades y problemas que distan mucho de una vida digna. Cuando se cree el PRECIO DE REFUGIO de la papa, gran parte de esos migrantes que tuvieron que venir a la Costa, volverían a la Sierra a sembrar sus campos. Sus hijos podrían ir al colegio, podrían comer una comida mejor balanceada y podrían competir con los muchachos de la ciudad. Hoy día, esos muchachos están condenados a ser más pobres y paupérrimos que sus padres, lo único que van a heredar es la extrema pobreza.

El PRECIO DE REFUGIO tiene un problema igual que todos los productos subsidiados: El exceso de producción.

Si hoy producimos el 1.21% de la producción mundial, ojala produjéramos el 3 ó 4%, pero, ¿qué haríamos con el excedente de papa? En el Perú no habría suficiente gente para comerla y digerirla. El Estado no tiene recursos suficientes para comprar el excedente. La solución está en industrializar la papa que tradicionalmente se industrializa sólo el 2% comparado con EEUU que industrializa el 50%.

Convertir en vodka todo el excedente comprado a PRECIO DE REFUGIO, y si llegáramos al supuesto imposible de que no haya más demanda de vodka, todo el saldo lo convertimos en BIOETANOL, que se mezclaría con la gasolina ya que no hay manera que la producción de la papa sea mayor al consumo de combustible. Lo que produce la rentabilidad de la papa como comestible es mucho menor que lo que rinde como vodka (alcohol) y como etanol.

En otras palabras, el gobierno eliminaría la extrema pobreza, desnutrición, analfabetismo y crearía vida propia en estas ciudades, creando muchos puestos de trabajo por los servicios que requerirían estos agricultores y sus familias, que ahora dispondrían de medios económicos para tener una VIDA DIGNA.