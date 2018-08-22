Voltaire İletişim Ağı

Facebook ve Twitter bazı haberleri sansürlediğini açıkladı

Voltaire İletişim Ağı
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Facebook ve Twitter İran ve Rusya ile bağlantılı gruplar tarafından yayınlanan bazı haberleri sansürlediğini açıkladı.

İki şirkete göre sansüre konu edilen yalan haberler (fake news). Öte yandan söz konusu hesapların ne kimliğine, ne de içeriklerine ilişkin bilgi vermedikleri için, sansürün meşru olup olmadığı konusunda herhangi bir yargıda bulunmamızı engelliyor ve kişileri her türlü itirazdan mahrum bırakıyor.

Tarihsel olarak ABD, Anayasasının 1nci maddesinden hareketle tam ifade özgürlüğü (yalan haberler ve nefret söylemi dahil) ilkesini kabul etmiştir. Burada özellikle Engizisyon Kurulu ya da Engizisyon anlamına gelecek olan sansürü yeniden üretmemek ve daha da kötüsü sansür edilenin gizliliğine başvurmayı engellemekti.

Eş zamanlı olarak Washington Post Facebook’un kendisine sahte içerikleri bildiren internet kullanıcılarının kaydını tuttuğunu ortaya koyuyor [1].

Öte yandan Facebook reklam verenlerin müşterilerini hedeflemeleri imkanı veren 5 000 seçeneği iptal etti. Bu adımla ABD Konut Bakanlığı tarafından ortaya çıkarılan skandal sonrasında siyasi, dini ya da etnik temelde filtrelemelerin önlenmesi söz konusudur.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Facebook is rating the trustworthiness of its users on a scale from zero to 1”, Elizabeth Dwoskin, The Washington Post, August 21, 2018.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Facebook ve Twitter bazı haberleri sansürlediğini açıkladı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 22 Ağustos 2018, www.voltairenet.org/article202565.html

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