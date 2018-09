Panie prezydencie, 11 września to nie prehistoria. To tryumf interesów ponadnarodowych, które niszczą nie tylko Pański naród, ale i całą ludzkość, która dąży do wolności.

utworzenie Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego i głosowanie nad obszernym kodeksem antyterrorystycznym, który został opracowany na długo wcześniej – amerykańską ustawą Patriot Act. W sprawach, które sama administracja kwalifikuje jako „terrorystyczne”, tekst ten zawiesza Kartę Praw (Bill of Rights), która była chlubą Pańskiego kraju. To zaburza wasze instytucje. Po dwóch wiekach to potwierdza triumf wielkich właścicieli ziemskich, którzy napisali Konstytucję, oraz klęskę bohaterów Wojny o Niepodległość, którzy domagali się, aby dodano do niej Kartę Praw.

Tłumaczenie

Bogusław Jeznach

