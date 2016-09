Bunun sonucu olarak, her ne kadar referans faiz oranı göstergesinin arttırılmasının gerekeceği an her zamankinden daha da yaklaşmış gibi görünse de, her şey ekonominin olumsuz şekilde geliştiğini gösteriyor gibi ve belki de faiz oranlarındaki ikinci artış, birincisinden bir yıl sonra, Aralık ayındaki toplantıda gerçekleşecek [ 3 ]. Kesin olan bir şey varsa o da görev süresinin sona ermesinden az süre önce, Başkanlık seçimlerine birkaç ay kala Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın işine yarayacak şekilde kullanılacağı kesin olan yeni bir mali sarsıntıyla karşı karşıya kalmanın Obama yönetimi için felaket olacağıdır.

Çeviri

Osman Soysal



Kaynak

Russia Today (Russie)



