L’Otan déploie illégalement des AWACS en Syrie

À l’issue d’une réunion des ministres de la Défense de l’union européenne, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, qui y avait été « invité », a donné un point de presse [1].

Il s’est déclaré choqué par la bataille d’Alep qu’il a assimilée a celle d’un convoi humanitaire. Et a qualifié les deux événements de « violation du droit international ».

Or, l’attaque du convoi humanitaire a été perpétrée au sol par le « Conseil local d’Alep » contre le Croissant rouge syrien, tandis que la bataille d’Alep est livrée par la Syrie et la Russie en application des résolutions de l’Onu appelant à lutter contre le terrorisme. Durant le cessez-le-feu de l’Aïd, le « Conseil local d’Alep » s’est lui-même considéré comme lié aux organisations listées comme terroristes par l’Onu et a refusé de s’en distinguer.

Répondant à une question de Reuters, M. Stoltenberg a indiqué que l’Otan déploierait des AWACS pour améliorer la vision du ciel de la Coalition.

Or, le ciel syrien n’est légalement utilisé que par la Syrie et la Russie, et illégalement par la Coalition et Israël. Les armées rebelles ou terroristes n’ont pas de de forces aériennes. Il semble que l’Otan entende tester des moyens de surveillance aérienne qui puissent fonctionner malgré le déploiement du système russe de déconnexion des commandes et contrôles de l’Alliance.