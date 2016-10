« Horizons et débats », n°23, 17 octobre 2016

Peut-on encore éviter la Guerre nucléaire ?

Pour empêcher une nouvelle grande guerre … La Russie et la Chine se préparent à une guerre – au seuil même de l’Amérique, par Niki Vogt / Alert Memorandum adressé au président Obama pour désamorcer les tensions avec la Russie, par Veteran Intelligence Professionals for Sanity / Des maires américains mettent en garde contre les risques de guerre croissants / « On nous force à la guerre », Interview de Willy Wimmer / « Nous disons avec force : Non à la guerre ! » / L’initiative populaire fédérale « Sortir du nucléaire », par Ernst Pauli / Une centrale nucléaire en Bolivie au lithium à la place de l’uranium ? / Prima i nostri ! La population tessinoise prend elle-même en main la gestion de l’immigration, par Marianne Wüthrich / « Défendre l’identité de la France, c’est aussi sauver nos éleveurs », par Natacha Polony / Après le Brexit, la situation de la Grande-Bretagne est en train de changer, par Karl Müller / Enseignement des langues : éviter d’inutiles querelles, par Pierre-Gabriel Bieri.