По поручению правительства моей страны обращаюсь к Вам со ссылкой на мои предыдущие письма, чтобы сообщить об актах агрессии, совершенных так называемой международной коалицией, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, против Сирийской Арабской Республики и ударах по расположенным на ее территории объектам нефтегазовой промышленности и экономической ин-фраструктуры. Хотел бы сообщить, что коалиция в очередной раз преднамеренно подвергла бомбардировке следующие вспомогательные объекты инфраструкту-ры:

• нефтяное месторождение «Танак» и объекты его обустройства в мухафазе Дайр-эз-Заур, 13 августа 2016 года;

• территория, примыкающая к нефтяным скважинам в районе Джафры, в му-хафазе Дайр-эз-Заур, 31 августа;

• территория, примыкающая к нефтяным скважинам в районе Джафры, в му-хафазе Дайр-эз-Заур, 14 сентября;

• нефтяные скважины в районе Джаззии и Умара в мухафазе Дайр-эз-Заур, 26 сентября.

Многочисленные бомбардировки причинили существенный материальный ущерб, и некоторые из этих объектов были почти полностью разрушены. Так называемая международная коалиция своими ударами по объектам инфраструк-туры Сирийской Арабской Республики причинила большой урон объектам си-рийской нефтегазовой промышленности, особенно в мухафазах Дайр-эз-Заур, Эль-Хасака и Эр-Ракка.

Ракетно-бомбовые удары авиации так называемой коалиции по экономиче-ским объектам и инфраструктуре, а также односторонние меры экономического принуждения, которые некоторые государства ввели в отношении сирийского народа, усугубили и без того тяжелое положение страны.

Ввиду таких повторяющихся и преднамеренных ударов по объектам нефте-промысла и экономической инфраструктуры Сирийской Арабской Республики она сохраняет за собой право требовать от государств, входящих в американскую коалицию, выплаты компенсации за причиненный ущерб. Право требовать такой компенсации закреплено нормами международного права. Сирийская Арабская Республика призывает эти государства незамедлительно прекратить подобные действия, которые уничтожают ресурсы сирийского народа, продлевают кризис и задерживают восстановление страны.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.