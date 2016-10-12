Сеть Вольтер

Бомбардировка Коалиции сирийской нефтяной инфраструктуры

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
+
JPEG - 30.6 kb

По поручению правительства моей страны обращаюсь к Вам со ссылкой на мои предыдущие письма, чтобы сообщить об актах агрессии, совершенных так называемой международной коалицией, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, против Сирийской Арабской Республики и ударах по расположенным на ее территории объектам нефтегазовой промышленности и экономической ин-фраструктуры. Хотел бы сообщить, что коалиция в очередной раз преднамеренно подвергла бомбардировке следующие вспомогательные объекты инфраструкту-ры:

• нефтяное месторождение «Танак» и объекты его обустройства в мухафазе Дайр-эз-Заур, 13 августа 2016 года;

• территория, примыкающая к нефтяным скважинам в районе Джафры, в му-хафазе Дайр-эз-Заур, 31 августа;

• территория, примыкающая к нефтяным скважинам в районе Джафры, в му-хафазе Дайр-эз-Заур, 14 сентября;

• нефтяные скважины в районе Джаззии и Умара в мухафазе Дайр-эз-Заур, 26 сентября.

Многочисленные бомбардировки причинили существенный материальный ущерб, и некоторые из этих объектов были почти полностью разрушены. Так называемая международная коалиция своими ударами по объектам инфраструк-туры Сирийской Арабской Республики причинила большой урон объектам си-рийской нефтегазовой промышленности, особенно в мухафазах Дайр-эз-Заур, Эль-Хасака и Эр-Ракка.

Ракетно-бомбовые удары авиации так называемой коалиции по экономиче-ским объектам и инфраструктуре, а также односторонние меры экономического принуждения, которые некоторые государства ввели в отношении сирийского народа, усугубили и без того тяжелое положение страны.

Ввиду таких повторяющихся и преднамеренных ударов по объектам нефте-промысла и экономической инфраструктуры Сирийской Арабской Республики она сохраняет за собой право требовать от государств, входящих в американскую коалицию, выплаты компенсации за причиненный ущерб. Право требовать такой компенсации закреплено нормами международного права. Сирийская Арабская Республика призывает эти государства незамедлительно прекратить подобные действия, которые уничтожают ресурсы сирийского народа, продлевают кризис и задерживают восстановление страны.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Бомбардировка Коалиции сирийской нефтяной инфраструктуры », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 12 октября 2016, www.voltairenet.org/article193894.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

США: реформироваться или распадаться?
В поисках козла отпущения
Дневник перемен международного порядка #12
В поисках козла отпущения
Тьерри Мейсан
Цена обратного хода
Дневник перемен международного порядка #11
Цена обратного хода
Тьерри Мейсан
Концепция записка российского председательства
Заседание Совета Безопасности от 28 октября 2016
Концепция записка российского председательства
Сеть Вольтер
 
Положения сирийского правительства в Алеппо
Положения сирийского правительства в Алеппо
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
русофобия
русофобия
Михаи́л Лео́нтьев , Сеть Вольтер
 
Вашингтон и Париж возобновляют нападки на «режим Башара»
Дневник перемен международного порядка #8
Вашингтон и Париж возобновляют нападки на «режим Башара»
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Письмо из Сирии в Совете Безопасности
Письмо из Сирии в Совете Безопасности
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
Можно-ли предотвратить мировую войну?
Дневник перемен международного порядка #5
Можно-ли предотвратить мировую войну?
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 