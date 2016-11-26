Rusya ve Hizbullah arasında eşgüdüm kurulacak

Rus Hava Kuvvetleri, Vladimir Putin’in uyarısıyla her türlü Rus müdahalesinin Hillary Clinton’un seçilmesine hizmet edebileceği düşüncesiyle ABD’deki seçim kampanyası sonuçlanıncaya kadar Doğu Halep’teki cihatçılara yönelik bombardımanlarını durdurmak zorunda kalmıştı. NATO, Doğu Halep’e İdlib’ten takviye göndermek için bu durumdan yararlandı. İki cihatçı grup arasında kıskaca alınan Hizbullah –tek başına- mevzilerini korumayı ve bu grupların birleşmesini engellemeyi başardı.

Bu zafer karşısında çok etkilenen Rus Ordusu, savaş tekniklerini incelemek için Hizbullah ile görüşme talebinde bulundu. Ruslarla Lübnanlılar arasında ilk temas Deraa Savaşı sırasında gerçekleşmişti.

Söz konusu savaş tekniklerinin Rus askeri akademilerinde öğretilecek olması dışında, Rus Ordusu ve Lübnan Direnişi arasında daimi bir eşgüdümün oluşturulması bekleniyor.

Bu geciken yakınlaşma, Rus diplomasisinin bölgesel şefi Aleksandr Zasipkin’in bulunduğu Lübnan’da ve Hizbullah ile ilişkileri gerilen İran’da uzun vadede etkili olabilir.

Halen Rusya, Prens Talal Arslan’ın Demokratik Partisi –Hizbullah’ın müttefiki- hariç, Lübnan’daki siyasi partilerle hiçbir daimi ilişki yürütmüyor. Lübnan’ın siyasi hayatı Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve İsrail arasında paylaşılmış durumda