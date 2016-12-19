Doğu Halep’te cihatçılar ve yabancı subaylar tutuklandı

Voltaire İletişim Ağı – Doğu Halep’teki cihatçıların tercihlerine göre İdlib (El Kaide) ya da Rakka (IŞİD)’ya gitmelerine ya da adalete teslim olmalarına izin verildi. Adı geçen yerlere Suriye ve Rusya’nın sorumluluğu altında ve BM temsilcilerinin önünde otobüslerle taşındılar.

Aralarından bazıları sivil halkın arasına karışarak kaçmayı denedi. İstihbarat servisleri, 120 000 kişinin kayıt işlemleri sırasında bunların 1 500’den fazlasının kimliğini belirlemeyi ve tutuklamayı başardılar.

Halep Ticaret Odası Başkanı ve Milletvekili Fares Şebabi, NATO’nun yeraltı sığınağında esir alınan 14 yabancı subayın kesin olmayan ön listesini yayınladı. Yakalananlar:

Mümtaz Kanoğlu – Türkiye

David Scott Winer – ABD

Davd Shlomo Aram – İsrail

Muhammet Tamimi – Katar

Muhammet Ahmet Assabian – Suudi Arabistan

Abdül Menham Fahd el Haric – Suudi Arabistan

İslam Selam Ezzahran el Haclan – Suudi Arabistan

Ahmet Bin Naufel el Daric – Suudi Arabistan

Muhammet Hasan el Sabihi – Suudi Arabistan

Hamit Fahad el Dusri – Suudi Arabistan

Emcet Kasım el Tiravi – Ürdün

Kasım Saad el Şamri – Suudi Arabistan

Ayman Kasım el Tahalbi – Suudi Arabistan

Muhammet eş-Şalifi el İdrisi – Fas

Bu liste sadece kimliğini açıklamış olan subayların isimlerini içeriyor. Hiç kuşku yok ki, Suriye Arap Cumhuriyetine karşı yürütülen bu savaşa bulaşan başka ülkeleri temsil eden esirler de bulunmaktadır. Cenevre Sözleşmesine uygun olarak bunlarla ilgili hiçbir resim yayınlanmayacaktır.

Şubat 2012’de, kırka yakın Türk ve yirmiye yakın Fransız subayı bağlı oldukları ordulara, Lübnan sınırında ya Mikail Fradkov (Rus istihbarat servisi başkanı) aracılığıyla ya da Amiral Edouard Guillaud’a (Fransız Genelkurmay Başkanı) doğrudan teslim edilmişti.