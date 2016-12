Festnahme von Dschihadisten und ausländischen Offizieren in Ost-Aleppo

Voltaire Netzwerk - Die in Ost-Aleppo anwesenden Dschihadisten konnten auswählen, um nach Idlib (Al-Qaida) oder Rakka (Daesch) befördert zu werden, oder sich als Gefangene zu erstellen. Sie wurden unter der Verantwortung von Syrien und Russland und im Beisein von Vertretern der Vereinten Nationen transportiert.

Einige von ihnen versuchten zu fliehen, indem sie sich unter die Zivilbevölkerung mischten. Die Geheimdienste konnten während der Registrierung von 120.000 Einwohnern mehr als 1500 von ihnen identifizieren und festnehmen.

Der Abgeordnete und Präsident der Handelskammer von Aleppo, Fares Shehabi hat eine nicht erschöpfende Liste von 14 ausländischen Offizieren veröffentlicht, die in dem NATO-Bunker gefangen genommen wurden. Es handelt sich um:

Mutaz Kanoğlu — Türkei

David Scott Winer — USA

David Shlomo Aram — Israel

Muhamad Tamimi — Katar

Muhamad Ahmad Assabian — Saudi Arabien

Abd-el-Menham Fahd al Haridsch — Saudi Arabien

Islam Salam Ezzahran Al Hadschlan — Saudi Arabien

Ahmed Ben Naufel Al Daridsch — Saudi Arabien

Muhamad Hassan Al Sabihi — Saudi Arabien

Hamad Fahad Al Dusri — Saudi Arabien

Amdschad Qassem Al Tiraui — Jordanien

Qassem Saad Al Shamry — Saudi Arabien

Ayman Qassem Al Thahalbi — Saudi Arabien

Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi — Marokko

Diese Liste enthält nur die Namen jener Offiziere, die ihre Personalien angegeben haben. Natürlich sind andere Gefangene präsent, die anderen Staaten angehören, die auch am Krieg gegen die Syrische Arabische Republik beteiligt sind. Gemäß der Genfer Konvention werden keine Bilder veröffentlicht werden.

Im Februar 2012 waren etwa 40 türkische und 20 französische Offiziere an ihre ursprünglichen Armeen an der libanesischen Grenze zurückgegeben worden, entweder durch die Vermittlung von Mikhail Fradkov (Russischer Geheimdienst Direktor), oder direkt an Admiral Edouard Guillaud (Chef des französischen Generalstabes).