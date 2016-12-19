Voltaire İletişim Ağı

NATO’da kriz

Voltaire İletişim Ağı
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Voltaire İletişim Ağı – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 18 Aralık 2016 Pazar günü, Fransa’nın sivillerin olduğu kadar « muhalif savaşçıların » (tasarının 1nci maddesi) da tahliyesinin gözetimi için, Örgüt ve « ortaklarına » ait gözlemcilerin Doğu Halep’te konuşlandırılmasına (tasarının 3ncü maddesi) ilişkin karar tasarısını ele alacak.

Doğu Halep’te cihatçıları eğiten NATO’ya bağlı subaylar daha yeni hapse atılmışken, 19 Aralık 2016 Pazartesi günü bir NATO-Rusya zirvesi düzenlenecek. Ağustos 2011’de Trablus’un alınışı sırasında olduğu gibi ve NATO yönetmeliğinin 9ncu maddesine aykırı olarak, bu gizli operasyon için de Atlantik Konseyinden onay alınmadı.

Doğu Halep’te NATO’nun sığınağında Türk subayları esir alınmış ve İttifak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dört kez öldürmeyi denemişken, 20 Aralık 2016 Salı günü, Rusya ve İran Moskova’da bir Türk heyetini kabul edecek.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “NATO’da kriz”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 19 Aralık 2016, www.voltairenet.org/article194631.html

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