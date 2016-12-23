Сеть Вольтер

Резолюция 2334 (израильские поселения)

Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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Совет Безопасности,

вновь подтверждая свои соответствующие резолюции, включая резолюции 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) и 1850 (2008),

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и вновь подтверждая, в частности, недопустимость приобретения терри-тории силой,

вновь подтверждая обязанность Израиля, оккупирующей державы, неукос-нительно соблюдать свои правовые обязательства и обязанности по четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и ссылаясь на консультативное заключение, вынесенное Меж-дународным Судом 9 июля 2004 года,

осуждая все меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, вклю-чая Восточный Иерусалим, в том числе, в частности, строительство и расшире-ние поселений, перемещение израильских поселенцев, конфискацию земель, снос домов и переселение палестинских гражданских лиц, в нарушение норм международного гуманитарного права и соответствующих резолюций,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с тем, что продолжающаяся поселенческая деятельность Израиля ставит под серьезную угрозу жизнеспособ-ность принципа сосуществования двух государств на основе линий 1967 года,

напоминая о том, что согласно «дорожной карте» «четверки», одобренной в его резолюции 1515 (2003), Израиль обязан заморозить всю свою поселенческую деятельность, включая «естественный рост», и демонтировать все «передовые поселения», созданные после марта 2001 года,

напоминая также о том, что согласно «дорожной карте» «четверки» силы безопасности Палестинской администрации обязаны продолжать осуществлять эффективные действия по противодействию всем тем, кто вовлечен в террор, и нейтрализации возможностей террористов, включая конфискацию незаконного оружия,

осуждая все акты насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора, а также все акты провокаций, подстрекательства и разрушения,

вновь подтверждая свое видение региона как места, где два демократиче-ских государства — Израиль и Палестина — живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ,

подчеркивая, что нынешнее положение не является устойчивым и что необ-ходимо срочно предпринять серьезные шаги, согласующиеся с переходными ме-рами, которые предусмотрены в ранее достигнутых договоренностях, с тем что-бы i) стабилизировать ситуацию и обратить вспять негативные тенденции на ме-стах, последовательно подрывающие жизнеспособность принципа сосущество-вания двух государств и закрепляющие существование в реальности лишь одного государства, а также ii) создать условия для успешных переговоров об оконча-тельном статусе и для продвижения к урегулированию в соответствии с принци-пом сосуществования двух государств в рамках этих переговоров и на местах,

1. вновь подтверждает, что создание Израилем поселений на палестин-ской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств и установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира;

2. вновь требует, чтобы Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и полностью выполнял все свои юридические обязательства в этом отношении;

3. подчеркивает, что он не будет признавать никаких изменений линий, существовавших по состоянию на 4 июня 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, за исключением тех из них, которые согласованы сторонами путем переговоров;

4. подчеркивает, что полное прекращение всей поселенческой деятель-ности Израиля является необходимым условием для сохранения возможности урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств, и призывает незамедлительно предпринять позитивные шаги для того, чтобы обра-тить вспять негативные тенденции на местах, ставящие под угрозу возможность урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств;

5. призывает все государства к тому, чтобы они, принимая во внимание пункт 1 настоящей резолюции, проводили различие, в рамках своих соответ-ствующих взаимоотношений, между территорией Государства Израиль и терри-ториями, оккупируемыми с 1967 года;

6. призывает незамедлительно предпринять шаги для предотвращения всех актов насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора, а так-же всех актов провокаций и разрушения, призывает к ответственности в этой связи и призывает к соблюдению обязательств по международному праву в целях укрепления прилагаемых в настоящее время усилий по борьбе с терроризмом, в том числе на основе имеющихся механизмов координации в области безопасно-сти, а также однозначно осудить все террористические акты;

7. призывает обе стороны действовать в соответствии с нормами между-народного права, включая международное гуманитарное право, и своими преды-дущими договоренностями и обязательствами, проявлять спокойствие и сдер-жанность и воздерживаться от провокационных действий, подстрекательства и воинственной риторики, с тем чтобы, среди прочего, снизить напряженность на местах, восстановить доверие, продемонстрировать — как в своей политике, так и своими действиями — подлинную приверженность урегулированию в соответ-ствии с принципом сосуществования двух государств и создать условия, необхо-димые для продвижения к миру;

8. призывает все стороны к тому, чтобы они в интересах содействия до-стижению мира и безопасности продолжали прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверие переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса, в рамках ближневосточного мирного процесса и в сроки, оговоренные «четверкой» в ее заявлении от 21 сентября 2010 года;

9. настоятельно призывает в этой связи к наращиванию и активизации международных и региональных дипломатических усилий и поддержки, направ-ленных на безотлагательное достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций Ор-ганизации Объединенных Наций, Мадридского мандата, включая принцип «зем-ля в обмен на мир», Арабской мирной инициативы и «дорожной карты» «четвер-ки» и прекращение израильской оккупации, начавшейся в 1967 году; и подчерки-вает в этой связи важность продолжающихся усилий по продвижению Арабской мирной инициативы, инициативы Франции по созыву международной мирной конференции, недавних усилий «четверки», а также усилий Египта и Российской Федерации;

10. подтверждает свою решимость оказывать поддержку сторонам на всем протяжении переговоров и в осуществлении соответствующего соглашения;

11. вновь подтверждает свою решимость изучать практические пути и средства обеспечения полного выполнения своих соответствующих резолюций;

12. просит Генерального секретаря докладывать Совету каждые три ме-сяца об осуществлении положений настоящей резолюции;

13. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.

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Источник : « Резолюция 2334 (израильские поселения) », Сеть Вольтер, 23 декабря 2016, www.voltairenet.org/article194746.html

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