Резолюция 2334 (израильские поселения)

Совет Безопасности,

вновь подтверждая свои соответствующие резолюции, включая резолюции 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) и 1850 (2008),

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и вновь подтверждая, в частности, недопустимость приобретения терри-тории силой,

вновь подтверждая обязанность Израиля, оккупирующей державы, неукос-нительно соблюдать свои правовые обязательства и обязанности по четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и ссылаясь на консультативное заключение, вынесенное Меж-дународным Судом 9 июля 2004 года,

осуждая все меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, вклю-чая Восточный Иерусалим, в том числе, в частности, строительство и расшире-ние поселений, перемещение израильских поселенцев, конфискацию земель, снос домов и переселение палестинских гражданских лиц, в нарушение норм международного гуманитарного права и соответствующих резолюций,

выражая серьезную обеспокоенность в связи с тем, что продолжающаяся поселенческая деятельность Израиля ставит под серьезную угрозу жизнеспособ-ность принципа сосуществования двух государств на основе линий 1967 года,

напоминая о том, что согласно «дорожной карте» «четверки», одобренной в его резолюции 1515 (2003), Израиль обязан заморозить всю свою поселенческую деятельность, включая «естественный рост», и демонтировать все «передовые поселения», созданные после марта 2001 года,

напоминая также о том, что согласно «дорожной карте» «четверки» силы безопасности Палестинской администрации обязаны продолжать осуществлять эффективные действия по противодействию всем тем, кто вовлечен в террор, и нейтрализации возможностей террористов, включая конфискацию незаконного оружия,

осуждая все акты насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора, а также все акты провокаций, подстрекательства и разрушения,

вновь подтверждая свое видение региона как места, где два демократиче-ских государства — Израиль и Палестина — живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ,

подчеркивая, что нынешнее положение не является устойчивым и что необ-ходимо срочно предпринять серьезные шаги, согласующиеся с переходными ме-рами, которые предусмотрены в ранее достигнутых договоренностях, с тем что-бы i) стабилизировать ситуацию и обратить вспять негативные тенденции на ме-стах, последовательно подрывающие жизнеспособность принципа сосущество-вания двух государств и закрепляющие существование в реальности лишь одного государства, а также ii) создать условия для успешных переговоров об оконча-тельном статусе и для продвижения к урегулированию в соответствии с принци-пом сосуществования двух государств в рамках этих переговоров и на местах,

1. вновь подтверждает, что создание Израилем поселений на палестин-ской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств и установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира;

2. вновь требует, чтобы Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и полностью выполнял все свои юридические обязательства в этом отношении;

3. подчеркивает, что он не будет признавать никаких изменений линий, существовавших по состоянию на 4 июня 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, за исключением тех из них, которые согласованы сторонами путем переговоров;

4. подчеркивает, что полное прекращение всей поселенческой деятель-ности Израиля является необходимым условием для сохранения возможности урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств, и призывает незамедлительно предпринять позитивные шаги для того, чтобы обра-тить вспять негативные тенденции на местах, ставящие под угрозу возможность урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств;

5. призывает все государства к тому, чтобы они, принимая во внимание пункт 1 настоящей резолюции, проводили различие, в рамках своих соответ-ствующих взаимоотношений, между территорией Государства Израиль и терри-ториями, оккупируемыми с 1967 года;

6. призывает незамедлительно предпринять шаги для предотвращения всех актов насилия в отношении гражданских лиц, включая акты террора, а так-же всех актов провокаций и разрушения, призывает к ответственности в этой связи и призывает к соблюдению обязательств по международному праву в целях укрепления прилагаемых в настоящее время усилий по борьбе с терроризмом, в том числе на основе имеющихся механизмов координации в области безопасно-сти, а также однозначно осудить все террористические акты;

7. призывает обе стороны действовать в соответствии с нормами между-народного права, включая международное гуманитарное право, и своими преды-дущими договоренностями и обязательствами, проявлять спокойствие и сдер-жанность и воздерживаться от провокационных действий, подстрекательства и воинственной риторики, с тем чтобы, среди прочего, снизить напряженность на местах, восстановить доверие, продемонстрировать — как в своей политике, так и своими действиями — подлинную приверженность урегулированию в соответ-ствии с принципом сосуществования двух государств и создать условия, необхо-димые для продвижения к миру;

8. призывает все стороны к тому, чтобы они в интересах содействия до-стижению мира и безопасности продолжали прилагать коллективные усилия с целью начать внушающие доверие переговоры по всем вопросам, касающимся окончательного статуса, в рамках ближневосточного мирного процесса и в сроки, оговоренные «четверкой» в ее заявлении от 21 сентября 2010 года;

9. настоятельно призывает в этой связи к наращиванию и активизации международных и региональных дипломатических усилий и поддержки, направ-ленных на безотлагательное достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций Ор-ганизации Объединенных Наций, Мадридского мандата, включая принцип «зем-ля в обмен на мир», Арабской мирной инициативы и «дорожной карты» «четвер-ки» и прекращение израильской оккупации, начавшейся в 1967 году; и подчерки-вает в этой связи важность продолжающихся усилий по продвижению Арабской мирной инициативы, инициативы Франции по созыву международной мирной конференции, недавних усилий «четверки», а также усилий Египта и Российской Федерации;

10. подтверждает свою решимость оказывать поддержку сторонам на всем протяжении переговоров и в осуществлении соответствующего соглашения;

11. вновь подтверждает свою решимость изучать практические пути и средства обеспечения полного выполнения своих соответствующих резолюций;

12. просит Генерального секретаря докладывать Совету каждые три ме-сяца об осуществлении положений настоящей резолюции;

13. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.