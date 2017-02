Selon Reuters, la CIA a gelé toute aide aux « rebelles » syriens, bien que ceux-ci soient attaqués par les « jihadistes » [1].

Jusqu’à présent, les membres de l’Otan distinguaient les « rebelles » des « jihadistes ». Parfois, ils évoquaient des « modérés » et des « extrémistes ». En réalité, les « rebelles modérés » n’ont jamais été moins violents que les « jihadistes extrémistes ». Ainsi, dans une vidéo de propagande, un commandant de l’Armée syrienne libre (« modérée ») a-t-il mangé le cœur et le foie d’un soldat syrien et menacé de faire subir le même sort à tous les alaouites. Cette distinction sémantique renvoie à un document du MI6, antérieur à la guerre contre la Syrie, dans lequel les services secrets britanniques observent que les populations du Moyen-Orient élargi sont toutes anti-impérialistes. Cependant, pour rétablir la colonisation, il convient de s’appuyer sur des groupes « modérément » anti-impérialistes et de combattre les plus « extrémistes » avec qui il sera impossible de contrôler la région.

L’administration Trump envisage d’en finir avec tous les jihadistes, qu’ils soient catalogués « extrémistes » ou « modérés ».