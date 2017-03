Chers amis,

Chacun d’entre nous s’interroge sur les apparentes hésitations des États-Unis qui, depuis quinze ans, semblent se contredire d’un jour sur l’autre ; sur les raisons qui les ont poussées à dévaster le « Moyen-Orient élargi » ; sur le terrorisme islamique qui se développe depuis qu’on prétend le combattre ; etc.

Au cours des dernières années, j’ai non seulement observé les événements, mais j’ai défendu les principes du Droit international aux côtés des Vénézuéliens, des Iraniens, des Libyens et des Syriens.

Alors que le président Trump tente de mettre fin à l’impérialisme, j’ai décidé de témoigner de ce que j’ai vu sur le terrain et de ce que j’ai vécu durant les négociations internationales. Je publierai, le 22 mars, un livre d’analyse, le plus documenté jamais rédigé sur cette période. J’ai parfaitement conscience du risque que je prends en dévoilant le dessous des cartes.

Sachant que cet ouvrage met notamment en cause de nombreuses personnalités françaises, de droite et de gauche, je ne doute pas que certaines d’entre elles en demanderont le retrait immédiat des librairies. Je vous invite donc à le commander à l’avance afin d’être certain de pouvoir le lire.

Cordialement,