François Hollande, « Homme d’État [pro-israélien] de l’année »

En marge de l’Assemblée générale de l’Onu, la Fondation Appeal of Conscience (Appel de la Conscience) a remis son prix « Homme d’État de l’année » au président François Hollande.

Cette fondation est inter-confessionnelle, mais elle est présidée depuis sa création, en 1965, par le rabbin Arthur Schneier, connu pour son engagement en faveur de l’État hébreu. Elle honore chaque année une personnalité qui a œuvré à la fois pour la liberté religieuse et en faveur de l’État hébreu.

Depuis la création de ce prix, celui-ci est toujours remis à New York par l’ancien conseiller national de sécurité et secrétaire d’État Henry Kissinger et par l’ancien directeur national du Renseignement John Negroponte (celui de l’affaire Iran-Contra et de l’Émirat islamique en Irak).

Au cours des années précédentes, la Fondation avait également honoré des personnalités comme José-Maria Aznar, Nicolas Sarkozy, Stephen Harper, Enrique Peña Nieto ou David Cameron.

Cette année, la Fondation entendait remercier le président Hollande pour son action contre la Syrie et ses tentatives contre l’accord sur le nucléaire iranien. M. Hollande était accompagné par Jack Lang et Bernard-Henri Lévy.

La plupart des journaux français qui ont rendu compte de l’événement semblaient ignorer qui sont Henry Kissinger et John Negroponte ainsi que la caractère politique de leur association.