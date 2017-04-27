Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с французским национальным расследованием предполагаемого применения химического оружия в районе Хан-Шейхуна

В Париже опубликован доклад французских спецслужб с национальными оценками предполагаемого применения химического оружия в районе населенного пункта Хан-Шейхун провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Это уже третье – после турецкого и британского – национальное расследование. Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО, либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении.

Уже первичный анализ пятистраничного французского документа вызывает много вопросов [1]. Прежде всего, они касаются того, при каких обстоятельствах французская сторона получила пробы, отобранные, как утверждается, непосредственно на месте происшествия. Если французские спецслужбы отбирали их сами, то, получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый, как говорится в докладе, связанными с «Аль-Каидой» вооруженными группировками сирийской оппозиции. Если же образцы были получены в каком-то ином месте, скажем на территории одной из соседних с Сирией стран, то достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом.

Необходимо напомнить, что в соответствии с международными правилами предназначенные для анализа образцы должны гарантированно находиться в полной сохранности на всем пути от места событий до лаборатории.

В доказательство того, что якобы примененный в Хан-Шейхуне зарин является продуктом сирийского производства, авторы доклада ссылаются на то, что его «рецептура» говорит об использовании методик, разработанных в сирийских лабораториях. Откуда такая уверенность, остается непонятным, поскольку в «готовом» виде зарина в Сирии никогда не было, имелись лишь его прекурсоры, которые в полном объеме были вывезены за пределы Сирии в 2014 году. Мобильные же установки, на которых мог бы производиться синтез зарина, были уничтожены, что подтверждено и Организацией по запрещению химического оружия.

Единственной «зацепкой» для авторов доклада служит якобы соответствие итогов проведенного на днях анализа результатам исследования проб, полученных французской стороной в 2013 году в месте другого инцидента, предположительно также связанного с использованием зарина. Однако выглядит это неубедительно, поскольку Миссия ООН еще в 2013 году не смогла независимо подтвердить информацию, содержащуюся во французском докладе, об имевшем место инциденте в Серакабе и установить соблюдение процедуры обеспечения сохранности доказательств, в т.ч. в ходе транспортировки отобранных проб. Единственным вещественным доказательством, на которое ссылаются авторы доклада, является начиненная зарином, судя по фотографии, ручная граната, которая якобы была сброшена с сирийского вертолета. Использование гранаты для применения зарина – это нечто новое. Аналогов этого за всю историю существования химоружия, насколько нам известно, не было. Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует.

Словом, имеется много очевидных нестыковок, свидетельствующих о невысоком качестве предпринятого расследования. Единственной реальной возможностью установить истину стало бы направление в Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат», где якобы находился примененный в Хан-Шейхуне зарин, Миссии ОЗХО по установлению фактов для расследования на месте с использованием всех методик, предусмотренных в КЗХО и Мандате этой Миссии. Важно также, чтобы ее состав полностью соответствовал пункту 8 этого Мандата, который указывает на необходимость формирования группы экспертов на как можно более широкой географической основе. Только в этом случае выводы международного расследования могут быть с доверием восприняты всеми странами.

Именно на это нацеливал проект решения, представленный недавно Россией и Ираном на специальной сессии Исполсовета ОЗХО. К сожалению, он был заблокирован преимущественно западными странами, включая Францию, которая теперь в качестве альтернативы беспристрастному международному расследованию предприняла свое собственное и с профессиональной точки зрения, прямо скажем, не очень удачное.

Вновь призываем прекратить недостойные «политические игры» вокруг сирийского химического досье и предпринять шаги, на которых вот уже три недели настаивает Россия: направить непосредственно в Хан-Шейхун и на «Шайрат» группу специалистов, которая включала бы также представителей стран, не ослепленных ненавистью к законному Правительству Сирии.