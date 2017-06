Vil Hamas snart bli gitt asyl i Teheran?

I Paris, den 6. juni 2017, fastsatte den saudiske utenriksministeren Adel al-Joubeir betingelsene for å gjenoppta de diplomatiske forbindelsene med Qatar. Blant disse var å utvise Hamas, hvis politiske lederskap brutalt ble forvist fra Damaskus til Doha i 2012. Dette var like før de erklærte seg selv som «Den palestinske gren av Det Muslimske Brorskap», (en tittel de i ettertid har gått vekk fra).

Presidenten for det palestinske lederskapet, Mahmoud Abbas, støttet de saudi-arabiske betingelsene. Qatar har til slutt bedt noen, men ikke alle lederne i Hamas, som befinner seg på området deres, om å reise.

Hele den arabiske verden har tolket talen som USAs president Donald Trump holdt i Riyadh den 21. mai som en tillatelse til å få slutt på terrorisme, og dermed deres ledere, Det Muslimske Brorskap. Synet på Hamas i arabisk presse har plutselig skiftet. Fram til nå har Hamas blitt sett på som en lovlig bevegelse i den palestinske motstanden. Nå kaller den arabiske pressen dem plutselig en terrorist-organisasjon som manipulerer og utnytter lidelsene til det palestinske folk. Det er kun media i Iran som ikke tar del i denne panikken.

Khaled Mechaal og en delegasjon fra Hamas sitt politiske kontor dro til Teheran. Og det ser ut som om Iran har bestemt seg for å gi politisk asyl til Hamas.

Hamas har en kompleks historie. Det var i 1987 at tre medlemmer av Det Muslimske Brorskap dannet denne bevegelsen, i utgangspunktet på initiativ fra Storbritannia. Siden Hamas ikke betød noen utfordring for vestlig kolonisering, erklærte de at Koranen forbyr et muslimsk land å bli styrt av ikke-muslimer. Dette forklarer hvorfor de personifiserer religiøs motstand mot Israel.

I årevis har Tel-Aviv egentlig hjulpet dem ved å minske innflytelsen til det sekulære Fatah, ledet av Yassir Arafat, som var støttet av USA og Frankrike. Gradvis fikk Iran større og større innflytelse på den væpnede delen av Hamas, og skaffet dem et stort antall våpen.

I 2012, som en følge av det så ut som å lykkes som et britisk prosjekt, nemlig «Den arabiske våren», erklærte Hamas seg som «Den palestinske grenen av Det Muslimske Brorskap». Dette på tross av lenkene mellom Hamas og MI6, og til tross for det anti-imperialistiske idealet til imam Khomeini. Teheran bestemte seg for å betrakte denne erklæringen til å gjelde internt for Palestina.

Det vi nå er vitne til er et paradigme-skifte i Midt-Østen. Kampen mot imperialismen har blitt slettet ut nå når de er blitt konfrontert med kampen mot prestestyre. De viktigste supporterne til «politisk islam» er nå representert av sunniene i Hamas og blant shiaene ved regjeringen til sjeik Hassan Rouhani i Iran.