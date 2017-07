Kalifatet og den Islamske statens død

Iraks militære hærsjef har annonsert den kommende frigjøringen av Mosul. Mediene, som har fått kraftig munnkurv som følge av den militære sensuren, vektlegger de erobrete ruinene av Al-Nouri moskeen hvor Kaliffen Abou Bakr al-Baghdadi tidligere proklamerte sin seier. Dette fikk statsminister Haider al-Abadi til å konkludere med at IS stort sett ikke eksisterer lenger.

I virkeligheten er IS et redskap som ble skapt av USAs tidligere nasjonale etterretningssjef, John Negroponte, med utgangspunkt i væpnete grupper som ble kontrollert av den britiske MI6. I og med at Obama-administrasjonen hadde gitt Negroponte i oppgave å skape et «Sunnistan» for å stanse Silkeveien som skulle knytte Kina til Middelhavet via Teheran, Bagdad og Damaskus, benekter nå Trump-administrasjonen at denne gruppen hadde noen form for statsdannelse. Operasjonen som er er ført mot de to hovedbyene - Mosul (Irak) og Raqqa (Syria) - skal ha den effekten i å føre djevelen tilbake inn i flasken og redusere terrorsystemet til det det var på Al-Qaidas tid.

Slike uventete erklæringer fra offisielle irakiske tjenestepersoner ser ut til å komme som respons på Washingtons bekymring for uttalelsene fra Moskva om at IS sin Kaliff, Abou Bakr al-Baghdadi skal være drept av den russiske hæren.