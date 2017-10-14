Voltaire İletişim Ağı

Türk-İran askeri işbirliği

Voltaire İletişim Ağı
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Bundan sekiz ay önce Türkiye Acem milliyetçiliğini sert bir şekilde kınarken, Suudi-Katar anlaşmazlığı ve Irak’ta yeni devletin kurulması projesi dolayısıyla İran’la yakınlaştı.

- 14 Ağustos’ta İran Genelkurmay Başkanı (ama Devrim Muhafızlarının değil) General Muhammed Bageri Ankara’yı ziyaret etti.
- 1 Ekim’de mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar Tahran’a gitti.
- 4 Ekim’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

İki devlet Irak Kürdistanıyla olan sınırlarında ortak devriyeler düzenlenmesini öngören bir mutabakat imzaladılar. Türkiye’deki PKK ila İran’daki PJAK arasında her türlü irtibatı kesmek amacıyla, masrafları Türkiye’ye ait olmak üzere Türk-İran ortak sınırının dörtte birinde bir duvar inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Varılan bir ikinci mutabakata göre, Türk jandarmasıyla İran’daki Devrim Muhafızları arasında bir istihbarat paylaşımı, her iki ülkenin limanlarının kapılarını karşılıklı olarak savaş gemilerine açması ve harp okulu öğrencilerinin eğitim amaçlı değişimleri de öngörülüyor.

Aldığımız bilgilere göre bir ittifak değişikliği değil ama sadece ABD ve Kürtlerin Ortadoğu’daki heveslerine, Güneydoğu Asya’da Budistlere yönelik operasyonlara karşı bir askeri işbirliği geliştirilmesi de söz konusudur. Suriye için ise hiçbir şey öngörülmemektedir.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Türk-İran askeri işbirliği”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 14 Ekim 2017, www.voltairenet.org/article198363.html

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