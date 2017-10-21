Cumhuriyetçi Trump’ı savaş heveslisi açıklamaları nedeniyle her gün hedef alan Demokratlar, Senato’da Pentagon’un 2018 bütçesini Trump’ın istediğinden 60 milyar daha fazla olmak üzere 700 milyar dolara yükseltmek için Cumhuriyetçilerle aynı yönde oy kullandılar. Asker emeklileri ve diğer kalemler için yılda harcanması öngörülen 186 milyarın eklenmesiyle ABD’nin toplam askeri harcaması yaklaşık 1 000 milyara yükseliyor ki bu da federal bütçenin dörtte biri anlamına gelmektir. 14 Cumhuriyetçi ve 13 Demokrat senatörden oluşan Silahlı Hizmetler Komitesinin oylamadaki oybirliği bu konuya son noktayı koymuştur.

Komite, « ABD’nin Rus tehdidi karşısında caydırıcılığını arttırması gerektiğini: Rusya’nın Kırım’ı işgale, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmaya, NATO’daki müttefiklerimizi tehdit etmeye, 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Silahların Sınırlandırılması Antlaşmasını ihlal etmeye ve Suriye’de Esad rejimini desteklemeye devam ettiğinin » altını çizmiştir. Bunun dışında Rusya’yı özellikle « Amerikan demokrasisini mayınlamayı hedefleyen kampanya » aracılığıyla « temel çıkar ve değerlerimize yönelik benzeri görülmemiş bir saldırı » yürütmekle suçlamaktadır. Bu, iki partili koalisyonun ABD’li her türlü savaş makinesinin gücünün arttırılmasını meşrulaştıran gerçek bir savaş ilanıdır.

İşte 2018 mali yılının (1 Ekim 2017’de başlamış bulunan) harcama kalemlerinden bazıları:

Trump yönetimin istediği 24 adedin dışında 94 Adet F-35 avcı uçağının satın alımı için 10,6 milyar dolar;

« Füze kalkanı » ve uzaydaki askeri çalışmalar için 17 milyar, yani yönetim tarafından istenen rakamdan 1,5 milyar daha fazla;

13 savaş gemisini yapmak için 25 milyar dolar, yani yönetim tarafından istenenden 5 daha fazla.

2018 bütçesindeki 700 milyarın 640’ı başta yeni silahların alımına ve yıllık maaş tutarı 141 milyara yükselen askeri personelin geçimine; 60 milyar Suriye, Irak, Afganistan ve diğer yerlerdeki savaş operasyonlarına yaramaktadır. Suriye ve Irak’taki ABD komutası altındaki silahlı oluşumların eğitim ve donanımına yönelik 1,8 milyar ve Afgan güvenlik güçlerine ait fonlar için ayrılan 4,9 milyar bunun dışındadır.

2014 yılında, « Rusya’nın Ukrayna’ya karşı intikam amaçlı saldırısı » sonrasında Obama yönetimi tarafından başlatılan Avrupa Güvenlik Girişimi için 2018’de 4,6 milyar ayrılmıştır: bu para Avrupa’da ABD’ye ait zırhlı birliklerin varlığını ve ABD silahlarının « stratejik ön konuşlanışını » arttırmaya yaramaktadır. Ukrayna’ya « öldürücü destek » (yani silahlar) sağlamak için 500 milyon dolar ayrılmıştır.

Pentagon’un bütçesinin arttırılması, askeri harcaması halen günde 70 milyon Euro olan ve yaklaşık 100’e yükselmesi beklenen İtalya dahil, ABD komutası altındaki diğer NATO üyelerininkini de peşinden sürüklemektedir.

Pentagon bütçesi aynı zamanda İtalya’yı gelecekte bekleyenler için de bir örnektir.

Daha az önem taşımamakla birlikte alt harcama kalemleri arasında, yeni B61-12 nükleer bombalarının konuşlandırılmasına yönelik geliştirilmesi sürecinin devam ettiğinin kanıtı olarak Aviano Üssü için 27 milyon dolar ve « Rusların karadan fırlatılan Orta Menzilli Nükleer Silahların Sınırlandırılması Antlaşmasını ihlaliyle yol açtıkları kapasite farkını azaltmaya başlamak üzere orta menzilli yeni bir füzeye » yönelik araştırma ve geliştirme programı için öngörülen 65 milyon da yer almaktadır.

Başka deyişle ABD, eskiden İtalya’da Comiso’ya da yerleştirilen, Avrupa’daki Pershing 2 ve 80’li yılların seyir füzelerinin türevi nükleer füzelerin Avrupa’da konuşlandırılması programına sahiptir. Bunu bize, Askeri Hizmetler Komitesindeki oylamadaki iki partinin oybirliği yaptığı ABD senatosu haber vermektedir.