Voltaire İletişim Ağı

İran İstihbarat Bakanı casusluktan mahkum olanların savunmasını üstleniyor

Voltaire İletişim Ağı
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Fotoğraf: 8 Şubat 2016’da Cumhurbaşkanı Şeyh Hasan Ruhani, Kanada-İran çifte vatandaşı Abdülresul Dorri İsfahani’yi 5+1 mutabakatı sırasında oynadığı rol nedeniyle madalya ile ödüllendirdi. İsfahani bugün casusluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıllık hapis cezasını çekiyor.

2016 yılında İran’da, nükleer sektöre ilişkin uluslararası müzakereler sırasında casusluk yaptıkları gerekçesiyle on iki kişi tutuklandı. Bunların yargılamaları yakın zamanda sona erdi ve 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar. Oysa aralarından hiçbiri kendilerine isnat edilen suçu kabullenmedi.

İran’daki yargı sistemine fazlasıyla siyaset bulaşmış durumda. Ön planda kişiliklerin hayali suçlarla suçlanmaları ve uzun süre tutuklu kalmaları sık rastlanan bir durumdur. Buna karşın bu soruşturmaların mahkumiyetle sonuçlanmasına sık rastlanmaz.

Sessiz kalmaktan vazgeçen İstihbarat Bakanı Mahmut Alavi, bakanlığının casusluk vakalarını belirlemeye yetkili olan tek kurum olduğunu hatırlattı. Alavi cezalandırılanların şahısların hiçbir şekilde kendi ülkelerine ihanet etmediklerini ama tersine İslam Cumhuriyetine çok değerli bir hizmet sunarlar.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İran İstihbarat Bakanı casusluktan mahkum olanların savunmasını üstleniyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Ekim 2017, www.voltairenet.org/article198485.html

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yazan Thierry Meyssan