Voltaire İletişim Ağı

Suudi Arabistan’da 800 milyar dolara el konuldu

Voltaire İletişim Ağı
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Wall Street Journal’a göre, veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (« MBS ») siyasi rakip ve muhaliflerinin el konulan malların toplamının 800 milyar dolara yakın olduğu bildiriliyor [1].

Bu rakamın 550 milyarın da eklenmesiyle 1 250 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu arada bu paraların büyük bir bölümü yurtdışındadır, bu da Suudi Arabistan’ı haklarını aramak zorunda bırakacaktır.

Bugün yaşanan baskı, petrol fiyatlarının düşüşünden ciddi bir şekilde etkilenen kraliyete mali durumunu düzeltme imkanı tanıyacaktır.

Arabistan bankaları derneğine göre, 1 700’den fazla banka hesabı donduruldu.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Saudis Target Up to $800 Billion in Assets”, Margherita Stancati & Summer Said, Wall Street Journal, November 8, 2017.

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Kaynak : “Suudi Arabistan’da 800 milyar dolara el konuldu”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198739.html

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