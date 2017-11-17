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Заявление МИД России о вето, принятом Советом Безопасности ООН

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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16 ноября при обсуждении в СБ ООН вопроса о дальнейшей судьбе Совместного механизма расследований ОЗХО-ООН (СМР) США и их сторонники заблокировали внесенный Боливией текст российско-китайского проекта резолюции о продлении и усилении мандата этой структуры. В результате таких безответственных действий данный Механизм, созданный более двух лет назад в интересах установления виновных в совершении химических преступлений в Сирии, с сегодняшнего дня прекращает существование. Стало очевидным, что громкие призывы американских представителей в ООН продлить мандат носили совершенно лицемерный характер. Вашингтону нужны не продление и усиление CMP, а его сохранение в неизменном виде в качестве инструмента достижения национальных целей на сирийском направлении его внешней политики.

Уместно отметить, что заблокированный проект был направлен на устранение фундаментальных недостатков в работе СМР и приведение его деятельности в более полное соответствие с высокими стандартами Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Реализация предусматривавшихся в этом документе мер позволила бы придать данной структуре подлинно независимый, объективный и высокопрофессиональный характер, чего до сих пор ей явно не хватало. В проекте, среди прочего, предусматривалось поручение Генсекретарю ООН представить на рассмотрение Совбеза практические рекомендации по укреплению Механизма. Такая перспектива категорически не устроила США и ряд их западных союзников.

Всему этому предшествовала постановка на голосование американского проекта резолюции по продлению мандата СМР в неизменном виде, то есть нацеленного на консервацию всех выявленных порочных методов работы без всяких попыток их устранить. Мотивировалось это «недопустимостью вмешательства в работу независимого механизма», который, дескать, должен сам определять, что и как делать без оглядки на СБ ООН, КЗХО, международные нормы, правила и стандарты. Такой подход уже привел к тому, что без какого-либо серьезного разбирательства СМР начал штамповать обвинительные вердикты. Наиболее ярким примером стал его последний, седьмой доклад, появившийся в конце октября. В нем вопреки объективным фактам, законам физики, баллистики и взрывного дела ответственность за применение зарина в сирийском н.п. Хан-Шейхун 4 апреля с.г. была бездоказательно возложена на Дамаск. Российские профильные специалисты в ходе межведомственного брифинга в МИД России 2 ноября на основе конкретных фактов и технических выкладок показали полную несостоятельность этого обвинения. Опровергнуть российскую аргументацию никто не смог и даже не пытался.

В этих условиях простое продление мандата СМР, как если бы в его работе дела обстояли вполне благополучно, было недопустимо. Поэтому России не оставалось ничего иного, кроме как заветировать американский проект.

Вся ответственность за прекращение деятельности СМР лежит на Вашингтоне и поддержавших его государствах-членах СБ ООН. Российская сторона готова к консультациям по выходу из сложившейся ситуации. Исходим из того, что возобновление деятельности структуры, занимающейся расследованием случаев применения химического оружия в Сирии, было бы оправданным и даже необходимым только при условии извлечения надлежащих уроков из негативного опыта работы Механизма и его существенного усиления.

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Источник : « Заявление МИД России о вето, принятом Советом Безопасности ООН », Сеть Вольтер, 17 ноября 2017, www.voltairenet.org/article198865.html

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