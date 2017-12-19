Suriye ve Irak’a yönelik silah kaçakçılığına ilişkin iki inceleme

Suriye ve Irak’a yönelik silah ve cephane kaçakçılığıyla ilgili yayınlar hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Conflict Armement Research yaptığı uzun bir incelemede [1] IŞİD’in son üç yıl boyunca yararlandığı kaçakçılığın boyutu ele alınıyor. Bu gizemli kurum Irak’ta 84 ve Suriye’de 27 tesisi inceledi. Irak Hükümetinin ve ABD yanlısı koalisyonun yardımıyla 1 800’den fazla silahın numaralarını kaydetti. IŞİD’in sahip olduğu silahların çoğunlukla başta Batılı ülkeler tarafından desteklenen « gruplara » yönelik silah stoklarından geldiği sonucuna varıldı. Bu titiz araştırma Avrupa Birliği ve Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak olarak finanse edildi. Basın’da kopartılan yaygaraya karşın vardığı sonuç hayal kırıcı oldu: daha önce nakliye belgelerinin bize öğrettiklerini teyit etmekten öteye gidemiyor.

Foreign Policy’de yayınlanan bir makalede [2] Adam Rawnsley, Eric Woods ve Christiaan Triebert, Telegram üzerindeki basit bir bilgi işlem pazarı aracılığıyla cihatçılara yapılan ABD silah ve cephane satışını ifşa ediyorlar. Kalaşnikof’tan tanka, el yapımı bombalar için fünyeler dahil toptan ya da perakende olmak her türlü silahı satın almak mümkündür. Bu ürünlerin Washington’un resmi olarak yalanladığını el altından yapmaları için bu Pentagon ya da CİA tarafından bilerek verilip verilmediği bilinmiyor. Makale malların Ortadoğu’ya kim tarafından ulaştırıldığını belirtmiyor. Konu, Suriye Arap Cumhuriyetinin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyine şikayette bulunması için yeterince ciddiye alındı (11 Aralık 2017 gün ve S/2017/ 1038 sayılı mektup).