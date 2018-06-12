Сеть Вольтер

Международная коалиция преследует военные преступления в Сирии

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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В воскресенье, 11 июня 2018 года, военные самолеты незаконной междуна-родной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, совершили новое преступление против ни в чем не повинных гражданских лиц в располо-женном в Сирии лагере для иракских беженцев. Они преднамеренно подвергли бомбардировке школу в деревне Хувайбира к юго-востоку от города Эш Шаддада в мухафазе Эль-Хасака. В результате этой бойни погибли 18 гражданских лиц, в основном иракские женщины и дети, проживавшие в лагере. Во вторник, 12 июня 2018 года, силы этой незаконной коалиции разбомбили дома ни в чем не повинных гражданских лиц в деревне Талль-эш-Шаир на юго-востоке мухафазы Эль-Хасака, в результате чего погибли 12 гражданских лиц из одной и той же се-мьи.

Эта коалиция явила всем народам мира во всей красе свою подлинную пре-ступную сущность. Пали все покровы, скрывавшие факты абсолютно неоправ-данных воздушных ударов по ни в чем не повинным мирным беженцам — жен-щинам и детям, — которые бежали от терроризма Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), но теперь столкнулись с жестокостью и ужасом вследствие действий авиации Соединенных Штатов.

Коалиция продолжает совершать военные преступления и преступления против человечности в отношении сирийского народа. Она продолжает поддер-живать терроризм и использовать террористические и сепаратистские формиро-вания для достижения своих целей. Между тем Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности не принимают никаких мер для обеспечения норм международного права и соблюдения принципов Устава Организации Объеди-ненных Наций и для пресечения деятельности этой коалиции и ее агрессивных планов по подрыву суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в целях затягивания кризиса в нашей стране.

Сирийская Арабская Республика вновь призывает Совет Безопасности вы-полнить свои обязанности по поддержанию международного мира и безопасно-сти, осудить эти массовые убийства и принять незамедлительные меры для их пресечения и недопущению впредь. Совет должен положить конец незаконному присутствию на сирийской территории враждебных сил Соединенных Штатов и других враждебных иностранных сил и не позволить им реализовывать свои планы по поддержке терроризма, подрыву безопасности и стабильности Сирий-ской Арабской Республики и затягиванию там кризиса. Заявления о защите граж-данских лиц в вооруженном конфликте, правах беженцев, соблюдении норм меж-дународного гуманитарного права и уважении территориальной целостности Си-рии и ее народа, с которыми выступают в Совете Безопасности делегация Соеди-ненных Штатов и делегации других членов этого презренного альянса, уже в ты-сячный раз оказываются всего лишь пустыми словами, опровергаемыми действи-ями этих государств на нашей земле. И пусть они попробуют доказать, что это не так.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Источник : « Международная коалиция преследует военные преступления в Сирии », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 12 июня 2018, www.voltairenet.org/article201657.html

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