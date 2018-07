Kurdere som støtter USA går mot irakiske og syriske kristne

Den regionale regjeringen i irakisk Kurdistan har etablert en islamsk skatt på forretningsvirksomhet til kristne.

Skatten dukket opp i slutten av juni i Ankawa som er et distrikt i Erbil. Erbil er en by hvor 80% av innbyggerne er kristne. Denne skatten er en omskapt form at den tidligere «Djizîa». Dette var en skatt som ble krevet av kristne som ikke ville gå inn i hæren. Mens dette initiativet først ble avvist av byadministrasjonen er likevel denne skatten utvidet til byen Semel.

Samtidig har YPG (støttet av USA, Israel og Frankrike) invadert og okkupert de to kristne områdene i Syria, Tel Jazira og Tel Baz. Begge ligger på bredden til elven Khabour. I løpet av de siste tre årene har YPG fremtvunget utskiftning av lærere i kristne skoler i det nordlige Syria. Barna er tvunget til ikke å bruke arabisk og å følge et undervisningsprogram som er innført av kurdiske lærere for opplæring i kurdisk [1].