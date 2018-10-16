Suriye’nin Lübnan, İsrail ve Ürdün ile olan sınır kapıları açıldı, yakında bu ülkelere pek yakında Irak da katılacak

Suriye Arap Cumhuriyeti ve Lübnan arasındaki sınır kapılarının tamamı daha önce açılmıştı.
15 Ekim’de İsrail’in işgali altındaki Golan ile olan Kuneytra ve Ürdün ile Nassip/Cabir sınır kapıları yeniden açıldı.
Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, 15 Ekim’de Şam’a gelerek Suriye’nin ülkesiyle olan Bukemal sınır kapısının açılışına yönelik hazırlık çalışmalarına katıldı.
Suriye’nin komşularıyla (Türkiye hariç) sınır kapılarının yeniden açılması, ülkeye yönelik uluslararası saldırıların sonlandırıldığının işaretidir. Sınır kapılarının açılması özellikle « yaptırımların » delinmesi -yani ekonomik savaşın sonlandırılması- ve bölgede ticaretin yeniden başlaması imkanı sağlayacaktır.
Çeviri
Osman Soysal