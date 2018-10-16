Voltaire İletişim Ağı

Suriye’nin Lübnan, İsrail ve Ürdün ile olan sınır kapıları açıldı, yakında bu ülkelere pek yakında Irak da katılacak

Voltaire İletişim Ağı
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Suriye Arap Cumhuriyeti ve Lübnan arasındaki sınır kapılarının tamamı daha önce açılmıştı.

15 Ekim’de İsrail’in işgali altındaki Golan ile olan Kuneytra ve Ürdün ile Nassip/Cabir sınır kapıları yeniden açıldı.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, 15 Ekim’de Şam’a gelerek Suriye’nin ülkesiyle olan Bukemal sınır kapısının açılışına yönelik hazırlık çalışmalarına katıldı.

Suriye’nin komşularıyla (Türkiye hariç) sınır kapılarının yeniden açılması, ülkeye yönelik uluslararası saldırıların sonlandırıldığının işaretidir. Sınır kapılarının açılması özellikle « yaptırımların » delinmesi -yani ekonomik savaşın sonlandırılması- ve bölgede ticaretin yeniden başlaması imkanı sağlayacaktır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suriye’nin Lübnan, İsrail ve Ürdün ile olan sınır kapıları açıldı, yakında bu ülkelere pek yakında Irak da katılacak”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Ekim 2018, www.voltairenet.org/article203521.html

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