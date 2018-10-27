Сеть Вольтер

Совместное заявление Президентов Турецкой Республики, Французской Республики, Российской Федерации и Канцлера Федеративной Республики Германия

Сеть Вольтер | Стамбул (Турция)
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Президент Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган, Президент Французской Республики Э.Макрон, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Канцлер Федеративной Республики Германии А.Меркель провели в Стамбуле 27 октября 2018 г. четырехсторонний саммит по Сирии.

Президенты и Канцлер:

Рассмотрели последние события в связи с конфликтом в Сирии и выразили общую озабоченность в связи с исходящими от него угрозами и рисками как для региональной, так и глобальной безопасности и стабильности;

Подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН;

Подчеркнули свою твердую убежденность, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе переговорного политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, и отметили в этой связи важность большей координации между всеми международными инициативами, направленными на содействие достижению надежного и устойчивого урегулирования сирийского конфликта;

Подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии с целью окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочими террористическими группами, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН;

Выразили свою решимость отвергнуть сепаратистские планы, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран;

Приветствовали Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, заключенный между Турецкой Республикой и Российской Федерацией в Сочи 17 сентября 2018 г.;

Высоко оценили прогресс в деле вывода тяжелых вооружений и радикальных групп из демилитаризованной зоны, созданной в соответствии с Меморандумом;

Отметили важность продолжительного прекращения огня, подчеркнув при этом необходимость продолжения борьбы с терроризмом, путем полного выполнения эффективных мер, содержащихся в Меморандуме, и соблюдения его положений всеми заинтересованными сторонами;

Подтвердили свое категорическое неприятие применения химического оружия какой-либо из сторон в Сирии и призвали все стороны к строгому соблюдению Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении;

Заявили о своей поддержке всеохватному, осуществляемому под руководством и при активном участии самих сирийцев политическому процессу при содействии ООН и призвали конфликтующие стороны к активному участию в нем;

Призвали к формированию и скорому созыву, с учетом обстоятельств, до конца года Конституционного комитета в Женеве, который обеспечит проведение конституционной реформы, подготавливая почву для свободных и справедливых выборов под надзором ООН и в соответствии с самыми высокими международными стандартами транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, включая членов диаспоры, права принимать в них участие;

Отметили важность принятия мер по укреплению доверия с целью содействовать жизнеспособности политического процесса и прочному прекращению огня, выразили поддержку усилиям по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, предпринимаемых соответствующей Рабочей группой при участии экспертов ООН и МККК;

Подчеркнули необходимость обеспечить гуманитарным организациям быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ на всей территории Сирии и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся, чтобы облегчить страдания сирийского населения, и в этой связи призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить их содействие Сирии;

Подтвердили свою солидарность со странами-приема беженцев, особенно Турцией, Ливаном и Иорданией, и напомнили о том, что остаются приверженными безопасному и добровольному возвращению беженцев в Сирию при условии соблюдения норм международного права;

Отметили необходимость создания условий по всей стране для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, подчеркнули, что возвращающимся нужно обеспечить безопасность в условиях вооруженного конфликта, защиту от политического преследования и произвольных арестов, а также гуманитарную инфраструктуру, включая водо- и электроснабжение, предоставление медицинского обслуживания и социальных услуг; акцентировали необходимость координации между всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации;

Заявили о своей приверженности совместной работе в интересах создания условий для установления мира и стабильности в Сирии, поддержки политического урегулирования и укрепления международного консенсуса по этим вопросам;

Президенты Французской Республики и Российской Федерации, а также Канцлер Федеративной Республики Германии выразили искреннюю признательность Президенту Турецкой Республики Р.Т.Эрдогану за организацию четырехстороннего саммита в Стамбуле.

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Источник : « Совместное заявление Президентов Турецкой Республики, Французской Республики, Российской Федерации и Канцлера Федеративной Республики Германия », Сеть Вольтер, 27 октября 2018, www.voltairenet.org/article203664.html

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