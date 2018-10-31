Сеть Вольтер

Право Правительства Латвии на Ответ

После публикации 18 сентября 2018 года статьи Манлио Динуччи «Новый железный занавес» правительство Латвии через свое посольство в Риме обратилось с письмом к редакторам Il Manifesto. Манлио Динуччи ответил, а Тьерри Мейссан добавил эту переписку в контекст статьи.

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Легально разрешенный марш в честь Латвийских СС.

Письмо Латвийского Посла в Риме

5 Октября, 2018
N. IT-26365

Господа,

Я хотела бы сослаться на статью о Латвии под названием «Искусство ведения войны - Латвия, новый железный занавес» Манлио Динуччи, опубликованную в Il Manifesto, издание от 18 сентября 2018 года. Учитывая важность и неприкосновенность свободы мнений как фундаментальное право, я считаю необходимым уточнить некоторые аспекты, связанные с официальной позицией и информацией о Латвии.

Во-первых, я ссылаюсь на абзац, в котором заявляется: «[...] Президент Латвии Раймонд Вейонис, который в апреле уже одобрил проект закона, запрещающего преподавание русского языка в Латвии, стране, где население состоит почти из 30% этнических русских и где русский язык используется в качестве основного 40% ее жителей».

Основываясь на информации, предоставленной Регистрацией Населения из Управления по Делам Гражданства и Миграции (обновленой 1 июля 2018 года), доля лиц российской этнической принадлежности, проживающих в Латвии, составляет 25,82%. 2-го апреля 2018 года Президент Латвии Раймондс Вейонис провозгласил поправки к Закону об Образовании и Закону об Общем Образовании, которые ввели постепенный переход к большей части преподавания на национальном языке.

Я хотела бы также отметить, что в тексте этой реформы не содержится никаких указаний на какой-либо закон, специально запрещающий преподавание русского языка в Латвии, как ошибочно заявлено в статье. Реформа направлена на продвижение консолидированного общества и создание равных возможностей для всех студентов и выпускников путем исключения всех форм дискриминации. Основная цель – обеспечить равные возможности для всех выпускников для овладения латышским языком, тем самым гарантируя равные возможности при выходе в рабочий мир и в их стремлении к учебе.

В то же время, будь то до или после реформы, программы по обучению национальных меньшинств будут сохранены и будут по-прежнему гарантировать защиту и развитие их языка и культурной самобытности, как это предусмотрено в Конституции Латвийской Республики. Поэтому правительство Латвии будет продолжать финансировать программы обучения национальных меньшинств в начальных школах на семи языках (русском, польском, белорусском, украинском, эстонском, литовском и иврите). В средних школах правительство будет продолжать поддерживать преподавание на родном языке по соответствующим предметам, таким как культура и история национальных меньшинств. Таким образом, государственная поддержка преподавания на языках меньшинств в Латвии будет в очередной раз превышать уровень такой поддержки во многих других европейских странах. Латвия будет и впредь гарантировать защиту культуры и самобытности меньшинств в соответствие с постановлениями Конвенции о защите национальных меньшинств.

Второй аргумент, где я хотела бы подчеркнуть некоторые аспекты, касается развертывания итальянского контингента в Латвии.

Присутствие итальянских войск в Латвии является частью операции НАТО «Расширенное форвардное присутствие», проводимого Канадой в целях защиты территорий членов Альянса. Развертывание войск имеет превентивную и сдерживающую цель, предназначенную для предотвращения конфликтов и сохранения мира. Требования такого вмешательства являются следствием определенных конкретных событий, таких как применение силы государствами, которые не являются членами НАТО.

Я имею в виду конкретно незаконную аннексию Крыма Россией. Этот прецедент делает абсолютно законным принятие превентивной меры Северо-Атлантическим союзом как строго защитный ответ, который является пропорциональным и соответствует международным обязательствам. Консенсус относительно присутствия военного персонала из союзных стран наряду с другими защитными мерами является проявлением ответственности государства за защиту своих собственных границ.

Посещение Латвии и итальянского контингента президентом Матареллой является выражением сотрудничества между Италией и Латвией в целях достижения их общих целей как стран НАТО.

Благодарю вас за ваше драгоценное внимание и, выражая свою готовность к рассмотрению возможной дальнейшей информации, я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить самые сердечные приветствия.

Солвита Аболтина
Посол Латвии

Ответ Манлио Динуччи

Рим, 10 октября, 2018 г.

Ваше Превосходительство,

Мы ценим ваше внимание к нашей работе и намерены ответить на два возникших вопроса.

Мы взяли на заметку вашу поправку процента этнических русских среди населения Латвии - «25,82%» вместо «почти 30%». Тем не менее, в стране, где четверть населения состоит из этнических русских, самым распространенным языком, также используемым многими другими гражданами, является русский, который в настоящее время упразднен законом из высшего образования и сокращен в средних школах.

Комитет Организации Объединенных Наций по Ликвидации Расовой Дискриминации (КЛРД) заявляет, что он «озабочен сообщениями о текущей лингвистической политике, которая в Латвии дискриминирует этнические меньшинства в секторах образования и занятости» (30 августа 2018 года).

Этот же Комитет поднял еще один вопрос, который вы не упомянули, - 11% жителей, особенно этнических русских, в том числе рожденных в Латвии, не имеют статуса граждан. Это «неграждане», которые, против норм самого ЕС, оказываются «лишенными права голоса и подвергаются дискриминации при доступе к государственным услугам». В Латвии существует широкая волна оппозиции против такой языковой и социальной дискриминации - партия Сасканя (Гармония), выступающая против дискриминации, вновь выиграла политические выборы 6 октября.

Что касается итальянского контингента, который, по вашему мнению, развертывается НАТО в Латвии с «превентивной и сдерживающей целью», то есть для «защиты нации» против России, мы должны напомнить вам о фактах, которые, в конце концов, уже достаточно задокументированы.

Именно НАТО с 1999 года угрожающе распространяется на Восток, прямо к границам российской территории. С 2004 года ряды Атлантического Пакта были раздуты за счет стран, которые когда-то вместе с СССР были членами Варшавского Договора, позже расформированным. В 2008 году НАТО поддержал агрессию Грузии против Южной Осетии; а в 2014 году он поддержал демонстрации на Украине, превратив их в путч, управляемый неонацистскими армейскими формированиями, которые были обучены специально для этой цели.

Этот факт привел к тому, что русские жители Крыма (исторически русской территории, приписанной Москвой к Украине в 1954 году в пределах политических границ СССР) приняли решение о возвращении в Российскую Федерацию путем законного референдума. Обвиняя Россию в «незаконной аннексии Крыма» путем «применения силы», вы создаете образ функционального врага для эскалации США и НАТО, что втягивает Европу в опасную конфронтацию, подобную «холодной войне».

Я остаюсь в вашем распоряжении для дальнейших разъяснений.

Манило Динуччи
Комментатор Il Manifesto

Комментарий для Вольтер Сети

Отношение Латвии к своему русскому меньшинству - далеко не вопрос детализации, но является центральным пунктом политических действий НАТО в Восточной Европе.
Как только в 1990 году была провозглашена независимость стран Балтии, Соединенные Штаты и НАТО активировали семьи агентов и секретную сеть тех, кто был завербован в конце Второй мировой войны и сослан в зону НАТО. Это были семьи, выросшие в культе нацизма, и они финансировались в течение полувека Соединенными Штатами и Соединенным Королевством либо непосредственно, либо при вмешательстве Федеральной Германии.

Эти семьи распространяли мысль о том, что Советский Союз никогда не сражался с нацизмом как с идеологией, и что он вторгся в Центральную и Восточную Европу с целью укрепления своей Империи. Эти нацистские коллаборационисты никогда не придерживались гитлеровской идеологии, но были готовы объединиться с нацистами для защиты своей страны от Советского империализма. Как следствие, преступления Советского режима в Латвии имели иной характер и отличались от тех, которые они совершали в других районах Советского Союза.

Исходя из этого, налицо развитие групп, исторически связанных с нацизмом и претендующих на то, чтобы быть последователями нацизма, в основном в Латвии, Литве, Эстонии и Украине.

Начиная с 2005 года, при поддержке президента Латвии Вайры Вике-Фрейберга – граждански Канады, получившей Латвийское гражданство, - в стране открыто проводились нацистские и нео-нацистские церемонии, и ранее секретная идеология стала официальной [1].

Нынешнее отношение к русскому меньшинству можно понять только в этом контексте.

Тьерри Мейссан
Президент Вольтер Сети

Перевод
ПРАВДА И СВЕ

[1] « Латвийский президент реабилитирует нацизм », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 16 марта 2005.

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Источник : « Право Правительства Латвии на Ответ », Перевод ПРАВДА И СВЕ , Сеть Вольтер, 31 октября 2018, www.voltairenet.org/article203703.html

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