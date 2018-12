Soruşturma Kurulundan 11 Eylül’de DTM’de patlayıcı varlığını belirlemesi talep edildi

New York’ta Şubat 2018’de, 11 Eylül’ü soruşturmak yürütmek üzere oluşturulan Hukukçular Heyeti (Lawyers Committee for 9/11 Inquiry) oluşturuldu. Bu heyet Nisan ayında, New York’un Güney Bölgesi Başsavcılığı’na 52 sayfa ve 57 delilden oluşan bir şikayet dilekçesi sundu. Başsavcılık altı aylık yasal sürenin sonunda şikayeti incelemek üzere bir Grand Jury (Soruşturma Kurulu) görevlendirdi.

Bu aşamada Hukukçular Heyeti, 11 Eylül 2001 saldırılarına ilişkin Bush yorumunu tartışmaya açmamaktadır. Yıkılan üç binadan ikisine çarpan iki yolcu uçağının etkisi üzerine görüş belirtmemektedir. Sadece WTC1, WTC2 ve WTC7 kulelerinde patlayıcı varlığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Heyet patlayıcıların varlığını ve o gün oynadıkları rolün bugüne kadar soruşturulmayan bir federal suç oluşturduğunu tespit etti.

Başsavcı Geoffrey S. Beran daha önce, olay sırasında New York Belediye Başkanı olan Rudy Guiliani’nin iki yıl süresince yardımcılığını üstlenmişti. Guiliani, yurttaşlarını, yolcu uçaklarının çarptığı ve ona göre yıkılma tehlikesi arz eden WTC1 ve WTC2 kulelerini terk etmeye çağırmıştı. Oysa söz konusu binalar çok daha şiddetli şoklara dayanmak üzere inşa edilmişlerdi.

Grand Jury’nin oluşturulmasına ilişkin duruşmanın 2019 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Söz konusu suçların işlenmesinden on yedi yıl sonra ABD’de ilk kez sivil yargı (askeri değil) 11 Eylül saldırılarının bir boyutunu ele almış olacak.