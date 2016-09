19-9-2016

Resolución de Superintendencia No. 000272-2016-Migraciones

Lima, 16 de setiembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendencia No. 000250-2016-Migraciones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de setiembre de 2016 se designó en el cargo público de confianza de Directora General de Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES, a la señora SOLEDAD ADELA CANAZA ESPEJO.

Que, la cita funcionaria ha presentado renuncia al cargo de confianza que venía ejerciendo, por lo que, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia formulada y encargar temporalmente el cargo de confianza de Directora General de Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística;

De conformidad el Decreto Legislativo No. 1130; Decreto Supremo No. 005-2013-IN, Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES, modificado por Decreto Supremo No. 008-2014-IN; y, la Resolución Suprema No. 135-2014-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia al cargo de Directora General de Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES, formulada por la señora SOLEDAD ADELA CANAZA ESPEJO, siendo su último día de labores el 16 de setiembre de 2016.

Artículo 2º.- Encargar temporalmente al señor HENRY PARICAHUA CARCAUSTO, Asesor del Despecho de la Superintendencia, el cargo público de confianza de Director General de Tecnologías de Información, Comunicación y Estadística de la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES, a partir del 17 de setiembre de 2016.

Artículo 3º.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a la Oficina General de Recursos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO SEVILLA ECHEVARRIA Superintendente Nacional MIGRACIONES