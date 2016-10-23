Voltaire İletişim Ağı

ABD Dışişleri Bakanlığı, emperyalizme Direnişi terörizmle özdeşleştiriyor

Voltaire İletişim Ağı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, « Ebu Ali el-Tabatabai » kod adlı Lübnanlı Heysem Ali Tabatabai’yi « küresel teröristler » listesine dahil ettiğini açıkladı.

Bu adım özellikle ifşa edici: Dışişleri Bakanlığı, üst rütbeli Hizbullah subayını, Birleşmiş Milletler üyesi bir Devlet olan Suriye Arap Cumhuriyetini desteklemekle suçluyor.

Hoşnut görünmek için, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında söz konusu şahsın aynı zamanda Yemen’de de göründüğü rapor ediliyor. Sadece bu istihbaratı temel alarak, onu Husi koalisyonu saflarında çarpışmak ve ülkenin büyük çoğunluğunu denetimi altında bulunduran eski Cumhurbaşkanı Salih’i desteklemekle suçluyor.

Dışişleri Bakanlığı hiçbir şekilde bu subayı en küçük bir terör eylemiyle suçlamıyor. Sadece ABD emperyalizmine Direnişi terörizmle özdeşleştiriyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “ ABD Dışişleri Bakanlığı, emperyalizme Direnişi terörizmle özdeşleştiriyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Ekim 2016, www.voltairenet.org/article193826.html

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