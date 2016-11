O Departamento de Estado equipara resistência ao imperialismo a terrorismo

O Departamento de Estado anunciou colocar o Libanês Haytham "Ali Tabataba"i, dito «Abu ’Ali al-Tabataba’i», na lista de «terroristas globais».

Esta colocação é particularmente reveladora: o Departamento de Estado reprova a este oficial superior do Hezbolla o apoio à República Árabe Síria, um Estado membro das Nações Unidas.

Para fazer boa figura, a notícia do Departamento de Estado reporta igualmente que ele foi visto no Iémene. Baseado apenas nesta informação, acusa-o de se bater ao lado da Coligação dos Hutis com os Partidários do antigo presidente Saleh, a qual controla a maior parte do país.

Em caso algum acusa o Departamento de Estado este oficial da menor acção terrorista. Equipara apenas a Resistência ao imperialismo norte-americano a terrorismo.