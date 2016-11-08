28 октября 2016 г. Соединённые Штаты призвали ООН прекратить сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества, представленной на этом снимке её Генеральным секретарём таджиком по национальности Рашидом Алимовым, по той причине, что в неё входит Россия. ШОС представляет более 40% населения земного шара. © UN Photo/Эван Шнайдер

28 октября по инициативе Москвы состоялось внеочередное заседание СБ ООН, на которым обсуждались вопросы о связях ООН с региональными организациями. Специальный представитель России при ООН Владимир Чуркин, который председательствовал на этом заседании, пригласил на заседание представителей Содружества независимых государств (Сергей Иванов), Организации Договора о коллективной безопасности (генерал Николай Бордюжа) и Шанхайской организации сотрудничества (таджик Рашид Алимов).

Все три представителя рассказали о работе своих организаций. Это, прежде всего, сотрудничество государств бывшего Советского Союза в рамках СНГ, военные связи в ОДКБ и региональное сотрудничество в рамках ШОС по поддержанию стабильности в Центральной Азии. Они также выразили свою поддержку ООН в части борьбы с наркотоговлей и терроризмом, по которым на словах существует единое мнение, хотя всем известно, что эти напасти порождены и контролируются Соединёнными Штатами.

Всё шло своим чередом, и члены Совета Безопасности приветствовали царившую на заседании атмосферу, пока не выступили представители Украины и Соединённых Штатов. Озабоченные тем, как бы эти три организации не нарушили монополию НАТО и Европейского Союза, они принялись обвинять Россию во всех смертных грехах и назвали эти организации завесой для маскировки российской экспансии. Представительница США заявила, что в этих условиях какое бы то ни было сотрудничество ООН с этими организациями, включая ШОС, а значит и Китай, недопустимо.

Мы сталкиваемся в данном случае с теми же разногласиями, что и на конференции Женева-2. Если на словах все выступают против терроризма, то Вашингтон эту проблему первостепенной не считает и на первое место ставит свои имперские задачи. Правда на этот раз он не нападал на Сирию, а отхлёстывал Россию и Китай.

Но за туман, который с 2001 г. наводят на борьбу с терроризмом, расплачивается весь мир. Ведь терроризм не сам по себе враг, он всего лишь метод ведения войны, используемый врагом.

Значит, Вашингтон захлопнул дверь, которую для него держали открытой. Администрация Обамы не хочет считаться ни с Россией, являющейся первой военной державой по обычным вооружениям, ни с Китаем, являющимся первой экономической державой. Она не желает отказываться от однополярного устройства мира, который был установлен в 1991 г. после операции «Буря в пустыне», и продолжит свои войны в Леванте и на Украине с единственной целью не допустить прокладки транспортных магистралей, связывающих Китай с Западной Европой.

Сознавая несостоятельность свой позиции и не желая вступать из-за этого в мировую схватку, Вашингтон готов поделить мир пополам. И речь не идёт о возврате к холодной войне, когда мир был един, хотя и управлялся двумя державами. Это совершенно иная конструкция. С одной стороны, это - однополярный мир, управляемый Соединёнными Штатами, а с другой - независимые и кооперирующие друг с другом государства, включая Россию и Китай. И между этими двумя мирами как можно меньше мостиков. Так что наступит конец всемирному торговому обмену, Всемирной торговой организации, экономической глобализации и, следовательно, не миновать гигантского упадка.

Если Вашингтон не откажется от этого выбора, он вынужден будет прекратить военное вмешательство в Сирию, что будет способствовать установлению мира во всей стране, за исключением граничащих с Ираном районов, где он будет продолжать блокировать шёлковый путь. От остального мира США отгородятся высокой стеной, подобно берлинской, которая почти полвека разделяла не только население столицы, но и семьи. Поэтому сирийцам, сбежавшим от джихадистов за рубеж, будет нелегко вернуться в свои дома и собрать свои семьи. А жителям западных стран нельзя будет провести отпуск в Москве или купить китайский компьютер.