« Horizons et débats », n°25-26, 14 novembre 2016

Le danger US

Tous les dangers proviennent actuellement des Etats-Unis », Interview de Willy Wimmer / Depuis de longues années, les Etats-Unis sapent l’équilibre de la dissuasion nucléaire, par Albert A. Stahel / Pas de signature du CETA sans référendums, par Alfred M. de Zayas / Visite officielle de la Russie en Suisse Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, hôte à Berne / Veut-on relancer une nouvelle guerre mondiale ? Un regard historique sur le rôle de l’UE, de l’OTAN et de la Première Guerre mondiale, par Wolfgang Effenberger / Nous avons construit des ponts, partout où cela était possible de Willy Wimmer « Die Akte Moskau » [Le dossier de Moscou], par Wolfgang van Biezen / Extension, pénétration, appropriation ». Le Livre blanc 2016 de la Bundeswehr, par Jürgen Rose / Le franc suisse et la démocratie directe (2e partie). De Bretton Woods à la « politique monétaire sans frontières », par Werner Wüthrich / Maison tropicale de Wolhusen – une idée pionnière durable. La Suisse – un producteur de café ? Et oui !, par Heini Hofmann / Du Rhin à la Volga : expression artistique du paysage et de l’âme russes par la peinture en plein air, par Gerda Reuter et Cornelia Jung.