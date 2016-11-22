Voltaire İletişim Ağı

Fransa’dan Doha’da World Policy Conference

Voltaire İletişim Ağı
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Fas, Katar ve Türkiye’nin desteğiyle, Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İFRİ), 20 ila 22 Kasım tarihleri arasında Doha’da (Katar) 9ncu World Policy Conférence’ı (Dünya politikası konferansı) düzenliyor.

Toplantının açılış oturumu, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Tani ve Türkiye’nin eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantılara başta Fransız olmak üzere, Katarlı ve uzak doğulu birçok şahsiyetin katılması bekleniyor. İlk konuşmacılar NATO’nun ve küreselleşmenin yararlarından övgüyle söz ettiler ve Suriye ve Rusya’yı şiddetle kınadılar.

Pazar sabahı, Ortadoğu’nun geleceğine ilişkin ilk yuvarlak masa toplantısı Suriye muhalefetinin başkanı Riyad Hicab’ın katılımıyla gerçekleştirildi, kamu-özel sektör ilişkilerinin etiği konulu ikinci yuvarlak masa toplantısında ise, Suriye Arap Cumhuriyetine karşı cihatçılara büyük yardımlarda bulunan çimento devi Lafarge’ın (aynı zamanda konferansın da sponsoru) temsilcisi söz aldı.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Fransa’dan Doha’da World Policy Conference”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 22 Kasım 2016, www.voltairenet.org/article194158.html

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