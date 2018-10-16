Voltaire İletişim Ağı

Kuveyt, Türkiye’yi ülkesinde askeri üs açmaya davet etti

Voltaire İletişim Ağı
+

Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın geçenlerde Kuveyt’e gerçekleştirdiği gezi ülke yöneticilerini derin kaygılara sürükledi.

Veliaht prens, halen yüksek kapasitede işletilmeyen iki petrol sahasını (Kafçı ve Vafra) ilhak ederek iki sınır arasındaki sınırların belirlenmesi önerisinde bulundu.

Daha önce de Yemen (Rubülhali bölgesi) karşısında da tamamen aynı adım atılmış ve bugünkü savaşla sonuçlanmıştı.

Çok ılımlı emir Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir el-Sabah, Suudi Arabistan Krallığıyla başa çıkamayacağı kaygısıyla Türkiye’yi imdada çağırdı.

« Sultan » ve Müslüman Kardeşlerin hamisi Recep Tayyip Erdoğan bu çağrıya hemen ses verdi.

10 Ekim’de iki ülkenin orduları arasında bir anlaşma imzalandı (fotoğraf). Anlaşmanın metni gizli tutulsa da, Türkiye’nin Kuveyt’te bir askeri üs oluşturmasına izin verdiğini öğreniyoruz.

Buna benzer bir üs zaten Katar’da açılmış bulunuyor. Üs, 2017 krizi sırasında Emir Tamim bin Hamad el Tani’ye Suudi Arabistan’la çıkabilecek olası bir savaşı önleme imkanı vermişti. Üste 3 000 Türk askeri konuşlandırılmaktadır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Kuveyt, Türkiye’yi ülkesinde askeri üs açmaya davet etti”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Ekim 2018, www.voltairenet.org/article203522.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Quincy Paktı sadece Arabistan Kralını koruyor, veliahdını değil
Trump usulü terörizmle mücadele
Trump usulü terörizmle mücadele
yazan Thierry Meyssan
Rus hipersonik füzeleri konusunda CNBC ile yaşanan polemik