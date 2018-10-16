Kuveyt, Türkiye’yi ülkesinde askeri üs açmaya davet etti

Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın geçenlerde Kuveyt’e gerçekleştirdiği gezi ülke yöneticilerini derin kaygılara sürükledi.

Veliaht prens, halen yüksek kapasitede işletilmeyen iki petrol sahasını (Kafçı ve Vafra) ilhak ederek iki sınır arasındaki sınırların belirlenmesi önerisinde bulundu.

Daha önce de Yemen (Rubülhali bölgesi) karşısında da tamamen aynı adım atılmış ve bugünkü savaşla sonuçlanmıştı.

Çok ılımlı emir Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir el-Sabah, Suudi Arabistan Krallığıyla başa çıkamayacağı kaygısıyla Türkiye’yi imdada çağırdı.

« Sultan » ve Müslüman Kardeşlerin hamisi Recep Tayyip Erdoğan bu çağrıya hemen ses verdi.

10 Ekim’de iki ülkenin orduları arasında bir anlaşma imzalandı (fotoğraf). Anlaşmanın metni gizli tutulsa da, Türkiye’nin Kuveyt’te bir askeri üs oluşturmasına izin verdiğini öğreniyoruz.

Buna benzer bir üs zaten Katar’da açılmış bulunuyor. Üs, 2017 krizi sırasında Emir Tamim bin Hamad el Tani’ye Suudi Arabistan’la çıkabilecek olası bir savaşı önleme imkanı vermişti. Üste 3 000 Türk askeri konuşlandırılmaktadır.