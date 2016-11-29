Сирийский курд Салих Муслим, соратник президента Эрдогана, привёл свой народ к поражению. Сегодня он пытается исправить свои ошибки, но Анкара вынесла постановление о его аресте.

Западные СМИ рассматривают события на Ближнем Востоке изолированно. И их читателей, которые в большинстве не знают историю этого региона, это не волнует, и они не понимают, почему этот «сложный Восток» постоянно воюет.

Ближний Восток можно сравнивать скорее с Африкой, чем с Европой, так как государственные границы здесь не являются географическими разделами, а установлены колониальными державами. В прошлом веке государства Ближнего Востока пытались превратить своё население в народ. Но удалось это сделать только Египту, Сирии и Ираку.

Последние пять лет западная пресса называла «демократическую революцию» в Тунисе, Ливии, Египте и Сирии «иранской интервенцией» в Бахрейм, Ливан и Йемен, а то, что происходило в Ираке, «терроризмом». Однако все заинтересованные стороны, за исключением нефтяных диктатур Залива, осудили такое прочтение событий и высказали диаметрально противоположную точку зрения, основанную на региональном подходе.

Рассмотрим в качестве примера ситуацию с курдами. Разумеется, можно было бы рассмотреть ситуацию на примере с ИГИЛ, но её будет труднее понять моим западным читателям.

Согласно западной прессе, курды, благополучно проживают в Ираке и пользуются полной автономией в рамках федеральной системы, успешно навязанной США. А в Сирии они воюют и против алавитской диктатуры клана Ассада, и против гнёта суннитского ИГИЛ. Но больше всего они угнетены в Турции. Тем не менее, они представляют собой народ, который имеет право на создание независимого государства в Сирии, но не в Турции.

Однако сами курды думают иначе.

У всех курдов одна и та же культура, но языки и история у них разные. Иракские курды во время холодной войны были на стороне США, а те, что проживали на территории Турции и Сирии, поддерживали СССР. США, которым эта поддержка не давала покоя, организовали сначала их эмиграцию в Германию, так чтобы турки не могли разорвать отношения с НАТО, а затем поддержали репрессии курдских формирований РПК. Во время гражданской войны 80-х годов сотни тысяч турецких курдов вместе с их лидером Абдуллой Оджаланом бежали в Сирию, где им была обеспечена защита. А в 2011 г. они получили сирийское гражданство.

Однако вернёмся к сути нашего вопроса. Никто не поднимал курдскую проблему во время первой войны в Сирии, целью которой было распространение «арабской весны» методами, названными войнами 4-го поколения. Всё началось во время второй сирийской войны после конференции самопровозглашённых «Друзей Сирии», состоявшейся в 2012 г. в Париже.

Из заявлений лидеров стран НАТО следовало, что Сирийская Арабская Республика скоро рухнет, и к власти в Сирии придут Братья-мусульмане, как это произошло в Тунисе, Ливии и Египте. Турция разрешила населению, проживающему на севере страны, перейти на её территорию, чтобы защитить его от потрясений «революции». В сентябре губернатором был назначен Вейсел Далмаз. По-турецки он называется «вали», и это название возвращает нас в эпоху Османской империи и, следовательно, воскрешает в памяти султанский гнёт. Под личным контролем Премьер-министра Эрдогана Далмаз распределял среди «беженцев» миллиарды долларов, полученных от нефтяных диктатур.

Все понимали, что это была попытка ослабить Сирию, но никто не догадывался об истинной мотивации массового исхода людей. Близкая к представительнице США при ООН Саманте Пауэлл Келли Гринхилл опубликовала в университетском журнале статью под названием «Стратегическая инженерия как орудие войны» [1], которая должна была привлечь к себе внимание. Турция выстроила для сирийцев целые города, но почему-то их до сих пор им не передала. Они пусты. Анкара начала отбирать беженцев по их политическим убеждениям, и держит их либо в лагерях, где их обучают военному делу, а потом отправляют на родину воевать, либо смешивают их с собственным населением и в этом случае используют в качестве дешёвой рабочей силы.

На севере Сирии остались, главным образом, христиане, курды и туркмены. Последние массово переходили на службу Турции и включались в состав «серых волков», то есть фашистских военизированных отрядов, созданных в 1968 г. по команде НАТО. Дамаск, со своей стороны, создал вооружённые отряды из христиан и курдов, чтобы они могли обеспечить безопасность на своей территории. Целых два года сирийские курды воевали под флагом Сирийской Арабской Республики.

Предав основателя РПК и его курдских братьев, сирийский курд Салих Муслим перешёл на сторону Турции, которая, между прочим, в 80- годах истребила часть его рода. 31 октября 2014 г. в Париже в Елисейском Дворце он тайно встретился с президентами Эрдоганом и Олландом и заключил с ними договор. Франция и Турция обязались признать создание на севере Сирии независимого государства, президентом которого будет Салих Муслим. В обмен на это, он должен был «зачистить» эту территорию путём массового уничтожения христианского населения, как сто лет назад те же курды уничтожали христиан в угоду Османской империи. После этого он вынужден был согласиться с изгнанием на свою территорию формирований турецкой ветви РПК, места проживания которых в Турции заселяли бежавшими из Сирии суннитами.

У этого плана долгая история. Он был разработан Ахметом Давутоглу и его французским коллегой Аленом Жюпе в 2011 г. до начала войны Турции против Ливии и до сирийских событий. В сентябре 2013 г. он был публично одобрен Вашингтоном в то самое время, когда Робин Райт в газете New York Times опубликовал карту будущего государства, которое впоследствии стало халифатом ДАИШ. Конечно, это первое государство будет называться «Курдистаном», хотя оно и не располагалось на территории исторического Курдистана, границы которого были установлены комиссией Кинга-Крейна (1919 г.) и признаны Севрской конференцией (1920 г.). Второе государство должно было называться «Суннистаном», и оно должно было располагаться на территории Ирака и Сирии, окончательно блокируя «шёлковый путь».

Этот план не нов. То же самое предусматривалось Абдулхамидом II, «молодыми турками» и Лозаннским договором (1923 г.) – сделать Турцию исключительно суннитской и изгнать из неё другие народы. Чтобы воспрепятствовать выполнению этого плана и осудить тех, кто приступил к его реализации, уничтожая армян и понтийских греков, Рафаэль Лемкин определил понятие «геноцида». Сегодня оно полностью применимо к таким как Жюппе и Олланд, равно как и к Давутоглу с Эрдоганом.

Но поймите меня правильно. Тогда как Париж и Анкара хотят сделать Турцию исключительно суннитской, сами сунниты этому противятся. В результате мы наблюдаем жестокие репрессии и в Турции, и в халифате ИГИЛ.

В июле 2015 г. правительство Эрдогана организовало в Суруке (Турция) теракт, в результате которого погибли и курды, и родственные сирийским алавитам алевисы, поддерживающие Сирийскую Арабскую Республику. Этим терактом был положен конец перемирию 1999 г. Одновременно была прекращена и доставка продовольствия для тщательно отобранной части сирийских беженцев. Это стало началом выполнения этого плана турецкой стороной. Но и началом сползания Турции в ад.

В августе Турция вытолкнула всех сирийских беженцев, у которых не было средств для выезда в страны ЕС. В октябре в Сирии люди Салиха Муслима атаковали ассирийских христиан и насильно стали вводить в их школах преподавание на курдском языке, а в Турции ПСР Эрдогана разграбила 128 районных комитетов прокурдской ДПР и более 300 торговых точек, принадлежащих курдам. Турецкие спецназовцы уничтожили более 2000 турецких курдов и изгнали их из городов Сизр и Силопи. И если наши читатели имели возможность следить за этими событиями, западные СМИ о них умалчивали, и только теперь спустя почти год начинают вспоминать про мучеников Сизра и Силопи.

При поддержке Массуда Барзани, пожизненного президента иракского Курдистана, Салим Муслим ввёл обязательную воинскую повинность для сирийских курдов, желая укрепить свои вооружённые формирования и посеять повсеместно страх. Западные СМИ и в этот раз промолчали, предпочтя романтично высказываться о создании автономного региона Роджава. Однако большинство молодых сирийцев выступили против и примкнули к сирийским отрядам самообороны.

В сентябре 2016 г. президент Эрдоган заявил о том, что Турция предоставит гражданство всем сирийским беженцам, которые останутся в стране, то есть тем, кто не против превращения Турции в исключительно суннитское государство. Им и будут предложены квартиры, которые Турция строила четыре года и специально для них.

Зажатый в тиски между личными амбициями и крепкими связями его формирований с турецкими Братьями, коллаборационист Салих Муслим повернулся против Анкары, которая, в свою очередь, в ноябре выдала ордер на его арест. Президент Эрдоган после встречи с генеральным секретарём НАТО заявил, что он собирается «пересмотреть» Лозаннский договор. Он намерен аннексировать греческие острова, северную часть Кира, часть Сирии и Ирака и создать к 2023 году 17-ю тюрко-монгольскую империю.

А сейчас турецкая армия громит Сирию (Джерабрус) и Ирак (Баашика). Когда иракский Премьер-министр Хайдар аль-Абади сделал Турции предупреждение в связи с этим актом агрессии, президент Эрдоган высокомерно ответил ему, что он не соответствует «его уровню» и потребовал от него «оставаться на своём месте». На представленные в СБ ООН обвинения постоянный представитель Турции при ООН и бывший министр иностранных дел Феридун Синирлиоглу ответил, что его страна действует на благо народов и что Ирак не должен ссылаться на международное право и высказывать жалобы.

Реально на поле брани сошлись не три, а всего лишь два лагеря. В войне сегодня принимает участие, с одной стороны, Турция, которая намеревается разделить народы и обеспечить превосходство одного народа над всеми другими. А, с другой стороны, Сирийская Арабская республика, которая защищает мир и равенство между народами, невзирая на их различия.

А Вы к какому лагерю себя относите?