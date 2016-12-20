Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации, Турецкой Республики по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики, встретившись в Москве 20 декабря 2016 года, согласились о следующем.

1. Иран, Россия и Турция в полной мере подтверждают уважение суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

2. Иран, Россия и Турция убеждены в отсутствии военного решения сирийского конфликта. Они признают важную роль ООН в усилиях по разрешению этого кризиса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Министры также принимают во внимание решения Международной группы поддержки Сирии (МГПС). Они настоятельно призывают всех членов международного сообщества к добросовестному сотрудничеству в интересах устранения препятствий на пути осуществления договоренностей, содержащихся в упомянутых документах.

3. Иран, Россия и Турция приветствуют совместные усилия в Восточном Алеппо, позволяющие провести добровольную эвакуацию гражданского населения и организованный выход вооруженной оппозиции. Министры также приветствуют частичную эвакуацию гражданского населения из Фуа, Кафрайи, Забадани и Мадайи. Они привержены тому, чтобы обеспечить беспрерывность, безопасность и надежное завершение этого процесса. Министры выражают признательность представителям Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения за их содействие в проведении эвакуации.

4. Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного передвижения гражданского населения по территории страны.

5. Иран, Россия и Турция выражают готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию «на земле», поступить таким же образом.

6. Они глубоко уверены в том, что упомянутое Соглашение поможет придать необходимый импульс возобновлению политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

7. Министры принимают к сведению любезное приглашение Президента Республики Казахстан провести соответствующие встречи в Астане.

8. Иран, Россия и Турция подтверждают свою решимость совместно бороться с ИГИЛ и Ан-Нусрой и отмежевать от них группировки вооруженной оппозиции.