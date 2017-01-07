Voltaire İletişim Ağı

Bir « insani yardım STK’sı » 5,6 milyon sivili susuz bırakıyor

Voltaire İletişim Ağı
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24 Aralık 2016’dan beri Barada –Şam ve çevresinde yaşayan 7 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan ırmak- su kaynaklarını kirleten ve su ikmal borularını havaya uçuran cihatçılar, şartlarını sıraladıkları bir bildiri yayınladılar.

Halen 5,6 milyon sivil iki haftadır şebeke suyundan tamamen mahrum durumdadırlar. Yetkililer tanker kamyonlarla aile başına 50 litre olmak üzere on beş günde bir ya da iki kez kullanım suyu dağıtmayı başardılar. Kişisel kullanım ve bulaşıkları için doldurabildikleri bidonlar dışında, kent sakinleri tüketimleri için içme suyunu satın almak zorundadırlar.

« Barada Bildirisi »’ne göre cihatçılar, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Hizbullah çatışmalara son vermedikçe (yani Suriye Arap Cumhuriyeti teslim olmadıkça) mühendislerin Barada su kaynaklarını temizlemesine ve onarmasına izin vermeyecekler.

Suriye, Güvenlik Konseyi’ne yazdığı bir mektupta bu operasyonun cihatçıları destekleyen ve silahlandıran güçler tarafından planlandığı suçlamasında bulundu.

Bildiriyi imzalayan yedi cihatçı grup arasında « Suriye Sivil Savunması » olarak adlandırılan « Beyaz Kaskılar » da yer alıyor. Bu « insani yardım STK’sı », Kraliçe Elizabeth tarafından eğitilen James Le Mesurier adında Britanya İmparatorluğu subayı sıfatına sahip bir MI6 ajanı tarafından 2016 yılında oluşturulmuş ve bu şahıs tarafından yönetilmektedir. Bu kuruluş « rejimin işlediği suçları » kanıtlamak için çektiği ve çoğu propaganda amaçlı basit mizansenler olduğu ortaya çıkan çarpıcı görüntüleri medyalara servis etmektedir.

Bu « insani yardım STK’sının » çatışmalara bizzat katıldığı kanıtlanmıştır. Rusya Savunma Bakanlığı bu kuruluşu « El Kaide’ye yakın » olarak tanımlamaktadır.

Beyaz Kaskılar Almanya, Danimarka, ABD, Fransa, Japonya, Hollanda ve Birleşik Krallık tarafından finanse edilmektedir.

19 Ekim 2016’da, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, onun Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve Millet Meclisinin Dışişleri Komisyonu Başkanı Élisabeth Guigou, Élysée Sarayında, aralarında Halep « sivil » Komitesi Başkanı, kendini « Halep Belediye Başkanı » ilan eden Hacı Hasan Brita’nın da yer aldığı bir Beyaz Kasklılar heyetini kabul ettiler.

Fransa, Beyaz Kasklılar’ı Nobel Barış Ödülü’ne nafile aday göstermişti.

Uluslararası Hukukta, sivilleri sudan mahrum bırakmak bir savaş suçu olarak kabul edilmektedir.

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Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “ Bir « insani yardım STK’sı » 5,6 milyon sivili susuz bırakıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 7 Ocak 2017, www.voltairenet.org/article194860.html

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