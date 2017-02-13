В настоящее время в западной прессе проводятся две кампании, одна против американского президента Дональда Трампа, а другая, менее масштабная, против кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона. Первого обвиняют в приверженности к оголтелому белому супрематизму, а второго - в совершении морального проступка, хотя и не оговоренного законом.

Год назад кампании такого масштаба и вдобавок против бывшего Премьер-министра Франции и, тем более, против действующего президента США и представить себе было невозможно.

Такого рода кампании, что сродни информационным войнам, характеризуются десятью признаками, которые были сформулированы в 1928 г. лордом Артуром Пенсонби (Falsehood in Wartime) и дополнены профессором Анной Морелли (Principes élémentaires de propagande de guerre):

Мы сожалеем о конфронтации с действующим президентом (США) и кандидатом на пост президента (Франция).

Только Трамп и Фийон ответственны за происходящее.

Трамп и Фийон опасны для общества.

Мы являемся благородными защитниками нашей конституции (США) и принципа равенства людей (Франция), тогда как Трамп и Фийон озабочены всего лишь собственным благополучием.

Трамп и Фийон ведут себя отвратительно. Первый набрасывается на мусульман, а второй просто вор. Конечно, мы тоже совершаем ошибки, но не в таких масштабах.

Взгляды, которых придерживаются Трамп и Фийон, расходятся с общепринятыми.

Трамп и Фийон - отверженные. Первого отвергают федеральные суды, а второго - опросы общественного мнения.

Артисты и интеллектуалы разделяют наше негодование.

Наше дело свято.

Те, кто не верят нашим СМИ, не являются ни настоящими американцами, ни настоящими французами.

В обоих случаях кампании сопровождаются судебными тяжбами, заранее обречёнными на неудачу. В США кампания нацелена на отмену антииммиграционного указа, хотя он является законным и соответствует конституции, а во Франции на оправдание судебного расследования, хотя никакого нарушения закона нет. И кампании эти вопреки всякой логике продолжаются.

Кому под силу подмять под себя и СМИ, и судебную власть?

Если учесть международный масштаб этих кампаний, нетрудно догадаться, что заказчиков не интересуют национальные проблемы, а сами заказчики не являются просто гражданами США или Франции.

В прошлом подобные кампании осуществлялись по указке НАТО. Самые недавние были направлены против Сирийской Арабской Республики. Однако оснований обвинять НАТО в действиях против Белого Дома или во вмешательстве в президентские выборы во Франции нет.

Скорее всего, отдаёт приказы не НАТО, а некая транснациональная коалиция финансовых магнатов, способная влиять на наиболее крупные СМИ, которым все остальные подпевают согласно стадному эффекту.

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Чьим интересам угрожают эти два человека, если против них развернуты такие кампании?

Единственное, что связывает Трампа с Фийоном, это то, что они оба стремятся положить конец империализму и всюду, где это возможно, вместо конфронтации предлагают сотрудничество. Многие политики тоже придерживаются этого принципа, но Трамп и Фийон единственные, кто следует этой логике до конца. Они исходят из того, что ни мира на земле, ни процветания не будет до тех пор, пока не будет прекращено использование исламского терроризма в качестве политического инструмента, пока мусульманский мир не будет освобождён от власти джихадистов и не будет уничтожено гнездо международного терроризма – Братья-мусульмане.