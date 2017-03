دیوید بروک ، یکی از گردانندگان جنبش (agit&prop) به مفهوم شورش و تبلیغات ، قرن بیست و یکم می باشد . او محذوریات اخلاقی ندارد ، و قادر است از مسئله ای دفاع کند و هم زمان آن را رد کند ، جهت گیری او بسته به دستور ی است که از کارفرما ی خود دریافت می کند . او سرکرده ی یک امپراطوری است که اذهان توده ی مردم را به میل خود دستکاری می کند .

جریانی که توسط حامیان باراک اوباما و هیلاری کلینتن برای از بین بردن خاور میانه ی بزرگ ، و علیه رئیس جمهور جدید ایالات متحده در حال عمل است ،و همچنان به مسیر خود ادامه می دهد . پس از راه پیمایی زنان در ۲۲ ماه ژانویه ۲۰۱۷ ، راه پیمایی به جهت حمایت از علم ، نه تنها در ایالات متحده ، بلکه در تمامی نقاط جهان غرب در ۲۲ ماه آوریل در حال تدارک می باشد . این راه پیمایی به جهت آن است که ثابت کند دونالد ترامپ نه تنها موضعی ضد جنس مونث دارد ، بلکه فرد تاریک اندیشی هم است .

حتا اگر او در گذشته مسابقات ( Miss Univers) را ترتیب می داد ، و طی ازدواج سوم خویش با زن منکنی ازدواج کرده ، اما در عمل ثابت کرده که از زنان منزجر است . با وجود آنکه این رئیس جمهور ( پیش از انتخاب شدن خود ) نقش باراک اوباما را در به وجود آوردن بورس آب و هوای شیکاگو Bourse Climatique مورد انتقاد قرار داده بود ،‌ و مخالف این عقیده است که : اختلال در آب و هوای زمین ناشی از ورود کربن به آتمسفر می باشد ، نشان داده که قادر نیست مسائل علمی را درک کند .

برای آن که بتوانند نظر عموم مردم ایالات متحده را بر دیوانگی رئیس جمهورشان متقاعد سازند که می گوید:٬٬ خواهان صلح با دشمنان و همکاری با آنهاست به جهت رونق اقتصاد بین المللی٬٬ ، دیوید بروک ، یکی از بزرگترین متخصصان جنبش شورش و تبلیغات ، قبل از جلسه ی تفهیم مقام ریاست جمهوری ، عملیات موثری را تدارک دیده .

هنگامی که او برای جمهوری خواهان کار می کرد ، بروک علیه پرزیدنت بیل کلینتون اقدام کرد که به تروپر گیتTroupergate و ماجرای Whitewater و موضوع Lewinsky منتهی گردید . اکنون پوست عوض کرده و در خدمت هیلاری کلینتون عمل می کند ، او علیه انتخاب شدن میت رومنی نیز اقدام نموده ، و متعاقباََ پاسخ او با کشته شدن سفیر ایالات متحده در بنغازی مشهود است . به هنگام دور نخست انتخابات ، او اقداماتی علیه برنی ساندرز ترتیب داد . National Review بروک را به صورت ٬٬ قاتل جناح دست راستی ، معرفی کرده که اکنون به قاتل جناح دست چپ تغییر ماهیت داده است٬٬.

لازم به یادآوری است که از زمان جنگ جهانی دوم ، عمل کرد برانداختن رئیس جمهور ، به نفع دولت پنهان بوده است و هیچ ربطی با دموکراسی ندارد . همانطور که در واترگیت که توسط شخصی که ۳۳ سال بعد معلوم شد مارک فلت نام دارد و معاون ج. ادگار هوور رئیس اف بی آی بوده ، صورت گرفت . در موضوع لوینسکی ، این عمل برای آن بود تا بیل کلینتون را وادار کنند تا علیه کشور یوگسلاوی وارد جنگ شود .

عملیاتی که هم اکنون در حال انجام است به وسیله ی چهار سازمان تدارک داده می شود :

Media Matters : ( رسانه ها اهمیت دارند ) ، مسئول رد یابی اشتباهات دونالد ترامپ می باشد. هر روز در بولتن روزنامه ها می توان خواند : رئیس جمهور غیر قابل اعتماد است ، او در رابطه با این و آن موضوع اشتباه کرده است . American Bridge 21 st Century : ( پل آمریکایی قرن ۲۱ -ام ) که دو هزار ویدئو از دونالد ترامپ از سال ها پیش تهیه کرده ، همچنین هجده هزار ساعت ویدئو از اعضای کابینه ی اش . این سازمان دارای امکانات تکنولوژیک بسیار پیشرفته ای است که برای بخش دفاعی این کشور به وجود آمده – و امکان تهیه ی آن در بازار میسر نیست – و با این امکانات می خواهد بیانات گذشته ی دونالد ترامپ را را با موضعی فعلی او مقایسه کنند . این بررسی شامل هزار دو دویست همکار رئیس جمهور جدید نیز می باشد .

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington – CREW : (شهروندان متعهد به جنبه های اخلاقی واشنگتن ) که شامل قضاتی بلند پایه ای ست که به دنبال رصد کوچک ترین عمل دولت ترامپ می باشند تا به وسیله ی آن جنجال به پا کنند . آنها شکایت باب فرگوسن – دادستان ایالت واشنگتن – علیه فرمان مهاجرت را تهیه کرده اند .

Shareblue :( مشارکت آبی ) ، که ارتشی است الکترونیکی که صدوشصت و دو میلیون نفر را در شبکه های اینترنتی ایالات متحده ، در بر می گیرد . مسئولیت آن اشاعه ی موضوعاتی است که از پیش تهیه شده که شامل این نکات می باشد :

ترامپ مرد مقتدر و دزدی است .

ترامپ زیر نفوذ ولادیمیر پوتین می باشد .

ترامپ شخصیتی ضعیف و عصبی دارد ، او دچار حالات Maniaco- depressif نیز هست .

ترامپ توسط اکثر مردم ایالات متحده انتخاب نشده است ، بنا بر این دولت او غیر قانونی است .

معاون او مایک پنس ، یک فاشیست است .

ترامپ میلیاردری است که پی در پی تقابل منافع ، میان امور شخصی و دولتی است .

ترامپ عروسک خیمه شب بازی در دست برادران کوچ می باشد ، سرمایه گذاران معروف جناح راست افراطی .

ترامپ خواهان برتری نژادی سفید پوستان است و این موضوع برای اقلیت های قومی جای نگرانی دارد .

مخالفین ترامپ خارج از واشنگتن در حال گسترش اند .

برای نجات دموکراسی ، باید از نمایندگان دموکرات که ترامپ را به چالش می کشند دفاع کنیم و آنهایی که از او حمایت می کنند نابود سازیم .

همین موضوع در ارتباط با خبرنگاران نیز صادق می باشد.

براندازی ترامپ زمان بر است ، نباید در این مبارزه مایوس شویم .

این سازمان روزنامه ها و ویدئوهایی به مدت ۳۰ ثانیه به وجود می آورد . و بر دو گروه دیگر نیز تکیه دارد : سازمان اسناد ویديویی The American Independant و مرکز آماری Benchmark Politics

تمام این تدارکات در زمان جابجایی قدرت ، با روی کار آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید صورت گرفت . هم اکنون نیز ۳۰۰ تن متخصص و تعداد زیادی افراد داوطلب با آنها همکاری می کنند . بودجه ی سالانه ی آن ، از همان ابتدا ۳۵ میلیون دلار پیش بینی شده ، که در جریان کارها به صد میلیون دلار افزایش یافته است .

مخدوش سازی تصویر و اقتدار پرزیدنت ایالات متحده ، پیش از آنکه بتواند کاری از پیش ببرد ، تبعات سنگینی در پی خواهد داشت . با نابود سازی صدام حسین و معمر قزافی ، سازمان سیا این دو کشور را به هرج و مرج کشاند ، و ( کشور آزادی ) نیز می تواند از تبعات عملیات مخدوش سازی رئیس جمهور خود ، وارد بحران سنگینی بشود . هرگز چنین اعمال نفوذ بر توده ها در دولت های غربی سابقه نداشته .

در حال حاضر ، این طرح در حال اجراست : هیچ یک از سران کشورهای دنیا جرات نکردند به دونالد ترامپ برای انتخاب شدنش تبریک بگویند ، به جز ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد .