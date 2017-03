Дэвид Брук считается одним из мэтров агитпропа 21-го века. Будучи человеком недобросовестным, они может одинаково легко вас осудить или защитить, в зависимости от того, что от него потребует заказчик. Он возглавляет империю, манипулирующую массами.

Кампания, которую ведут спонсоры Барака Обамы и Хиллари Клинтон против нового президента США, продолжается. 22 января состоялся марш женщин, а марш научных работников, намеченный на 22 апреля, должен пройти не только в США, но и по всей Европе. Его цель – показать, что Дональд Трамп не только жёноненавистник, но и мракобес.

Если президент в прошлом организовывал конкурс «Мисс Вселенная», а его третьей женой является бывшая манекенщица, значит, он презирает женщин. А если он оспаривает роль Барака Обамы в создании Чикагской климатической биржи (задолго до его президентства) и отвергает идею, согласно которой нарушения климата обусловлены выбросами углерода в атмосферу, значит, он ничего не смыслит в науке.

Ещё до вступления нового президента в должность Дэвидом Бруком, одним из самых известных деятелей агитпропа, была разработана целая система мер, цель которой состоит в том, чтобы сформировать о новом президенте общественное мнение как о человеке, лишённом разума и стремящемся установить мир с врагами и даже сотрудничать с ними на благо всего человечества.

Во время работы на республиканцев Брук организовал кампанию против президента Билла Клинтона, которая в итоге вылилась в такие дела, как «Трупергейт», «Уайтуотер» и дело Левински. Вывернувшись наизнанку, он сегодня служит Хиллари Клинтон, по заказу которой он обеспечил отклонение кандидатуры Митта Ромни, а саму её защитил в деле об убийстве американского посла в Бенгази. На последних праймериз он руководил нападками на Берни Сандерса. The National Review назвал Брука «убийцем правых, превратившегося в убийцу левых».

Следует напомнить, что две попытки отставок действующих президентов, совершённых после Второй мировой войны, проводились не в пользу демократии, а в пользу «Глубокого государства». Так «Уотергейт» полностью управлялся неким «глубоким горлом», которым спустя 33 года оказался Марк Фелт, помощник директора ФБР Эдгара Гувера. Что касается дела Левински, то оно было всего лишь средством принудить Билла Клинтона начать войну против Югославии.

Сегодняшняя кампания проводится скрытно четырьмя ассоциациями:

Media Matters ( «СМИ имеют значение») ловит Дональда Трампа на ошибках. В наших газетах вы можете каждый день прочитать сообщения о том, что на президента нельзя положиться, что он постоянно ошибается.

American Bridge 21st Century (Американский мост 21-го века») собрала более 2000 часов видео о Дональде Трампе и более 18 000 часов видео на членов его кабинета. Эта ассоциация располагает высокотехнологичными средствами, разработанными для министерства обороны, не подлежащими свободной продаже и позволяющими отыскивать противоречия между их ранними заявлениями и сегодняшними позициями. Она должна распространить свою деятельность на 1200 других сотрудников президента.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington — CREW («Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне») – это юридическая компания высокой квалификации, задачей которой является отслеживание всего того, что может вызвать скандал в администрации Трампа. Большинство юристов этой компании работают против Трампа на общественных началах. Это они составили для генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона апелляцию на иммиграционный указ.

Shareblue («Голубой обмен») - это электронная армия, насчитывающая 162 миллиона американских интернетчиков. В её задачу входит распространение заранее намеченных тем, в числе которых:

• Трамп самодур и вор.

• Трамп находится под влиянием Владимира Путина.

• Трамп холерик и страдает маниакально-депрессивным психозом.

• Трамп не избран большинством голосов и поэтому не легитимен.

• При таком вице-президенте, как Майк Пенс, он фашист.

• Трамп миллиардер, и его интересы не всегда соответствуют государственным интересам.

• Трамп является марионеткой братьев Кох, известных банкиров с крайне правыми взглядами.

• Трамп - белый супрематист, представляющий угрозу для меньшинств.

• Оппозиция Трампу продолжает расти и за пределами Вашингтона.

• Для спасения демократии поддержим парламентариев- демократов, которые ведут наступление против Трампа, и сметём с пути всех, кто с ним сотрудничает.

• То же самое с журналистами.

• Для смещения Трампа потребуется время, не будем ослаблять нашу борьбу.

Эта ассоциация выпускает информационные бюллетени и 30-секундные видео. Она сотрудничает с двумя другими компаниями: The American Independent («Независимый американец»), специализирующейся на документальных видео, и группой Benchmark Politics (Сравнительная политика), занимающейся обработкой статистических данных.

Их задача - подорвать репутацию и авторитет президента Соединённых Штатов до того, как он что-либо предпримет, пусть даже и с тяжёлыми последствиями. Устранив Саддама Хуссейна и Муамара Кадафи, ЦРУ погрузило две страны в хаос, но не исключено, что и «страна Свободы» от подобной операции тоже пострадает. В западном лагере против главы государства такой способ манипуляции массовым сознанием до сих пор не применялся.

Пока этот план действует: ни один политический лидер во всём мире, кроме Владимира Путина и Махмуда Ахмадинежада, не осмелился поздравить Дональда Трампа с избранием на должность президента США.