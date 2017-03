David Brock

Poprvé tak došlo k tomu, že proti prezidentovi USA byla i se zneužitím vědy a s velkým finančním krytím takováto kampaň zorganizována. Je vedená sponzory Baracka Obamy a Hillary Clintonové a v současnosti se už nachází v plném běhu. Po protestním pochodu žen 22. ledna je na 22. dubna naplánován – a to nejen v USA, ale v celém západním světě – protestní pochod za vědu. Má ukázat, že Donald Trump je nejen mysogin, čili nepřítel žen, ale také nepřítel vědy.

Skutečnost, že je Trump někdejším organizátorem soutěže Miss Universe, a jeho třetí manželkou je modelka, má být důkazem skutečnosti, že ženami všeobecně pohrdá. A fakt, že má výhrady k roli, kterou hrál Barack Obama při vytvoření povětrnostní burzy v Chicagu, či že odmítá teorii, podle níž současné klimatické změny souvisí se zvýšeným únikem uhlíku do atmosféry, mají být důkazem, že nerozumí ničemu nejen v tajemném hájemství žen, ale i v oblasti vědy.

Aby americkou veřejnost přesvědčili o prezidentově duševní nedostatečnosti – vždyť je to člověk, který věří možnosti uzavřít mír se svými nepřáteli a chce s nimi spolupracovat k nastolení celosvětové hospodářské prosperity – byl do akce proti prezidentovi zapojen David Brock, jeden z nejznámějších specialistů na agitaci a propagandu. A právě ten důmyslný systém na Trumpovu diskreditaci vypracoval.

Ještě v době, kdy sloužil republikánům, rozjel Brock kampaň proti prezidentu Clintonovi, která vyústila v aféru Whitewater a v aféru s Monikou Lewinskou. Pak změnil barvu a dnes slouží Hillary Clintonové, pro niž zorganizoval nejen demolici kandidatury Mitta Romneyho, ale v prvních kolech primárek řídil i útoky na dalšího tehdejšího Hillaryina soupeře Bernie Sanderse. The National Review označil Brocka za pravicového vraha, který se stal i vrahem levicovým.

Je důležité si uvědomit, že obě předcházející kampaně za zbavení úřadu tehdejších prezidentů (Nixon a Clinton), byly uvedeny do pohybu nikoliv ve prospěch demokracie, ale ve prospěch „deep state“ - hlubokého státu. Tak např. Watergate řídil jistý „hluboký chřtán“, který se po 33 letech prokázal být Markem Feltem, asistentem J. Edgara Hoovera, ředitele FBI. A pokud jde o aféru se slečnou Lewinskou, nešlo o nic jiného než o způsob, jak přinutit Billa Clintona dát souhlas s válkou proti Jugoslávii.

Současná kampaň proti Trumpovi je v utajení organizována čtyřmi korporacemi:

Media Matters (záležitosti médií). Má za úkol sbírat a archivovat všechny Trumpovy omyly a chybné kroky.

American Bridge 21st Century (americký most do 21. století). Shromáždil už video-záznamy Donalda Trumpa, jejichž přehrání trvá 2 000 hodin, a shromažďuje další. Má též video-záznamy všech členů Trumpova kabinetu, jejichž přehrání by zabralo 18 000 hodin. Má k dispozici sofistikované technologické vybavení (údajně nikoliv ještě v plně použitelném stavu), které umožní vyhledávat rozpory mezi staršími vyhlášeními těchto Trumpových ministrů a jejich postoji současnými. Celý tento program má být rozšířen na sledování 1 200 spolupracovníků nového prezidenta.

Citizens for Responsibility and Ethics in Washington — CREW (OBČANÉ ZA ODPOVĚDNOST A PRÁVO VE WASHINGTONU) je firmou vysoce postavených právníků, zaúkolovanou sledováním všeho, z čeho by se dal v Trumpově administrativě vytvořit skandál.

Shareblue je elektronická společnost, která už propojila 162 milionů uživatelů internetu v USA. Jejím úkolem je rozšiřovat mezi Američany předem daná témata, jako jsou např.:

Trump je autoritativní a navíc i zloděj

Trump je pod vlivem V. Putina

Trump je slabá a nervově narušená osobnost s manio-depresívními znaky

Trump nebyl zvolen většinou amerických občanů a je proto nelegitimní

Trumpův viceprezident je fašista

Trump je multimiliardář, který bude vždy v konfliktu mezi svými zájmy osobními a zájmy státu

Shareblue bude mimoto vyrábět i protitrumpovské bulletiny a 30 vteřinová videa a bude spolupracovat se společnostmi, které se výrobou dokumentárních videí profesionálně zabývají. Jde o The American Independent a Benchmark Politics.

Celý tento protitrumpovský systém, který byl vytvořen v tzv. přechodném období před příchodem Trumpa do Bílého domu, zaměstnává už dnes 300 specialistů, k nimž je nutno připočítat početné pracovníky dobrovolné. Původní roční rozpočet organizace vykalkulovaný na 35 milionů dolarů, byl zvýšen na rovných sto milionů dolarů.

Zničit image a autoritu prezidenta USA ještě předtím, než bude mít čas cokoliv provést, může ovšem přinést vážné důsledky. Tento typ masové manipulační techniky nebyl totiž nikdy dříve v západním světě proti hlavě státu použit, a neví se tudíž, v co může vyústit.

V současnosti je však už plně funkční a zapojen. Žádný politický vůdce na světě se ještě neodvážil zvolení Trumpa prezidentem oslavit či přivítat. S jedinými výjimkami Vladimíra Putina a Mahmuda Ahmadinežáda.