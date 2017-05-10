Демократически избранный президент Эммануэль Макрон начинает дистанцироваться от народа сразу после объявления результатов подсчёта голосов. Отказавшись от встречи с избирателями, он не спеша выходит во двор Лувра на встречу со своими сторонниками.

Команде нового французского президента удалось ввести избирателей в состояние гипноза. В результате, две трети из них отдали голоса за молодого политика, которому всего лишь 39 лет, который никогда ни в каких выборах не участвовал, а его партия всего лишь год назад была создана в сети Интернет.

Компания Steele & Holt

Этот трюк был осуществлён благодаря команде из малоизвестной компании Steele & Holt, название которой связано с телефильмом Remington Steele, в котором рассказывается о том, как руководительница сыскного агентства уговорила вора (Пирс Броснан) играть роль патрона и служить для неё прикрытием.

Не пытайтесь узнать, что скрывается за вывеской Steele & Holt . Всё равно ничего не узнаете. Кроме того, что её двумя клиентами являются группа страховых компаний АХА и семья Ротшильдов. То, что Эммануэль Макрон работает на Ротшильдов, известно всему миру, а вот кто организовал его партию – это тайна за семью печатями. Что касается АХА, её представляет Анри де Ла Круа – пятый герцог аристократического дома Круа, между прочим, президент аналитического центра НАТО (Бильдербергский клуб), Босфорского Института (турецкий аналитический центр) и французского Института Монтеня (аналитический центр правых сил).

Генри Киссинджер в 2014 г. приглашал Макрона на ежегодное заседание Бильдербергского клуба, наряду с Франсуа Баруэном и Кристиной Лагард.

Босфорскому Институту удалось сблизиться и подкупить ряд лиц из числа правых и левых, которые впоследствии оказали Макрону поддержку.

Первые собрания новой партии состоялись в стенах Института Монтеня, а сама партия была зарегистрирована по адресу проживания директора этого Института.

Кадима !

Название новой партии En Marche! (В путь!) было выбрано из соображений созвучия с инициалами кандидата, хотя в Израиле аналогичная партия носит название Kadima!, и на французский переводится En Avant ! (Вперёд! или В атаку!) Когда кто- то сказал старому генералу Ариэлю Шарону, что название его партии совпадает с названием партии Муссолини (Avanti!), он с этим не согласился. Kadima! или En Avant!- это приказ наступать, который он отдавал вопреки приказам из Генштаба, в частности, при взятии Бейрута.

Kadima ! и En Marche ! – это центристские партии, и в них числятся как правые, так и левые, и об этом хорошо всем известно, так как Ариэль Шарон был центристом. Он создал собственную партию в противовес Бенжамину Нетаньяху. Шарон был колониалистом и хотел создать Палестинское государство по модели южноафриканских Бантустанов. Апартеид, по его мнению, был для Израиля единственным средством защиты. А Нетаньяху, наоборот, является талмудистом. Он не согласен делить Палестину с гоями. Их нужно изгнать с этой земли либо истребить.

Со временем мы узнаем, почему Макрон отошёл от социалиста и Премьер-министра Мануэля Вальса. А пока достаточно видеть, с какой настойчивостью последний пытается присоединиться к движению En Marche! и как Макрон его отталкивает, чтобы понять, насколько серьёзны между ними разногласия.

Фашизм на марше

Чтобы запустить Макрона, Steele & Holt, за которой стоят НАТО и Ротшильды, использовала бывшие проамериканские сети Фонда Сен-Симон. Вместе они осуществили постановку под названием «опасная Ле Пен», так что многие избиратели, хотя и не поддерживали Макрона, тем не менее, голосовали за него, опасаясь победы «гнусного животного». Не имея сколь угодно серьёзных оснований для обвинений Ле Пен, они вешали всякого рода ярлыки на её отца.

Подобного рода манипуляции свидетельствуют о том, что в «обществе, управляемом с помощью постановок» форма важнее содержания. А теперь посмотрим, чем характерен фашизм? Это - устранение классовой борьбы с помощью корпоративности, то есть объединения в одной организации собственников и рабочих, нарушение законов диалектики о противоположностях путём соединения левых и правых в единую партию и, как следствие, устранение оппозиции с помощью силы.

Первый из указанных признаков может характеризовать идеологию Жан-Мари Ле Пена, но ни один из них не применим к его дочери, а два первых могут быть полностью отнесены к Эмануэлю Макрону. Его поддерживают все первые лица компаний САС 40 и ВКТ. Он не ставит под сомнение способность левых и правых партий защитить ценности, которые он провозглашает, и призывает лидеров этих партий примкнуть к его партии и встать на защиту общих интересов. И если парламентские выборы пройдут так, как того хочет Макрон, распада оппозиции не избежать. Во всяком случае, сплочение пишущей братии вокруг кандидата Макрона и кампания против оппозиционных интернет-сайтов ничего хорошего для неё не предвещают.

История повторяется. В 1940 г. французы поддержали Филиппа Петена, чтобы защитить Францию от нацизма, но Петен насадил в стране фашизм. А в 2017 г. они голосовали за Макрона, чтобы защитить Францию от фашизма, но именно он и установит в стране фашизм.

Президентская кампания и информационная война

Конечно, некоторые избиратели возмущались не только личностями кандидатов, но и использованием одним из лагерей пропагандистских приёмов, которыми в Европе после окончания Второй мировой войны не пользовались.

Макрон в возрасте 15 лет имел сексуальные отношения со своей учительницей, которая старше его на 23 года, жил с нею и через 15 лет женился на ней. Марин Ле Пен наследовала пост главы партии от своего отца. Она сначала провела в ней чистку, а затем исключила из неё и отца. С точки зрения психиатра, это равнозначно тому, что первый женился на своей матери, а вторая убила своего отца.

Команда Эмануэля Макрона без колебаний обвинила своих соперников во всех смертных грехах, не придерживаясь элементарной логики и будучи уверенной в том, что ни местные, ни центральные СМИ, которые находятся под её контролем, не позволят себе никаких критических высказываний. Кандидат от правых Франсуа Фийон теперь слывёт вором, хотя ни одно из предъявленных ему обвинений не подтверждено. А Марин Ле Пен - воплощение фашизма, хотя никаких идей, которые ей приписывают, она никогда не поддерживала.

Одиночество после победы

После объявления результатов подсчёта голосов Эмануэль Макрон выступил с краткой речью перед своим штабом. Ничего, кроме банальностей, но с видом серьёзного человека, внезапно почувствовавшего тяжесть ответственности, свалившейся на его хрупкие плечи. Другой театральный момент случился во дворе Лувра. Прибыв туда в составе кортежа, с затемнёнными стёклами, он медленно шёл по дворцовому дворику перед тем, как подняться на сооружённый в его честь пьедестал. Там, рядом с пирамидой, словно Наполеон Бонапарт, он снова произнёс речь, такую же банальную, но с боевым видом, хотя отродясь никакого оружия в руках не держал. Наконец, в окружении семьи и нескольких партийных активистов он спел Марсельезу.

Наперекор своим предшественникам, Макрон за весь вечер никому не подал руки. К нему даже близко нельзя было подойти. Никому из политиков, которые его поддерживали, не было позволено появиться рядом с ним и поздравить его с победой. И премии за предательство своих партий они получат, только когда снова предадут их и окажут поддержку новому президенту на парламентских выборах в июне.

А проснуться французам президент Макрон позволит лишь тогда, когда окончательно возьмёт бразды правления в свои руки. Но будет слишком поздно.

Шагом, марш!