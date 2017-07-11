Сеть Вольтер

Мир в Сирии с выгодой для Израиля и Турции

Тьерри Мейсан

Хотя война в Сирии близится к концу, ни одна из основных целей англосаксов так не достигнута: Братья-мусульмане не только не добились успехов в арабской весне, но и потеряли свои позиции во всём регионе, кроме Катара и Турции. Несмотря на то, что Сирия сильно разрушена, её народ не сломлен и её мультиконфессиональная модель устояла, а шёлковый путь будет восстановлен. Однако, Израиль и Турция готовы таскать каштаны из костра и выйти из этой войны победителями.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Всем ясно, что кризис, в котором столкнулись Саудовская Аравия и Катар, способствовал возрождению оси Рияд-Дамаск-Каир, которая вплоть до «арабской весны» доминировала над арабским миром. Однако возродить эту ось не случилось.

Возможно, принц Мохаммад бен Салман никак не расстанется с мыслью одержать победу в Йемене и считает полезным сблизится с Сирией. Или Саудиты, которые раньше возглавляли арабское восстание против Османов, сегодня считают опасным стать на сторону Сирии и против Турции. Правда, на переговорах в Кран-Монтане на прошлой неделе ООН, МВФ и Европейский союз поддержали, хотя это и незаконно с точки зрения международного права, оккупацию Северного Кипра турецкими войсками. На Западе признаком хорошего тона стали плевки в сторону Эрдогана и его тоталитаризма , тем не менее, НАТО безоговорочно поддерживает военное присутствие Турции на Кипре, в Сирии, Ираке и Катаре.

«Природа боится пустоты», и Катар устанавливает контакты с Дамаском. Для президента Башара аль-Ассада гораздо большей добычей стала бы Саудовская Аравия, но на безрыбье и рак рыба. Ведь в войне против его страны, в которой реально, кроме американских транснациональных корпораций, остались лишь Соединённое Королевство, Турция и Израиль, одним государством стало меньше.

На встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге 7 июля 2017 г. шахматная доска, кажется, окончательно перевёрнута! Встреча должна была по плану длиться полчаса, а длилась в четыре раза дольше, а в это время главы других государств и правительств в ожидании своей очереди толкались в прихожей. Что было решено на встрече двух президентов и министров иностранных дел , неизвестно, известно лишь, какие вопросы обсуждались.

Израиль, Египет и Арабские Эмираты предложили закончить войну против Сирии, затвердив победу Израиля над палестинским Сопротивлением. Последняя сегодня разделена между Фаттахом, которым управляет Рамалла, и Хамасом, действующим в Газе.

Однако Фаттах Махмуда Аббаса погряз в коррупции и открыто сотрудничает с Израилем. А Хамас, созданный Братьями-мусульманами при поддержке израильских спецслужб с целью ослабить Фаттах, дискредитировал себя сначала террористическим актами против гражданского населения, а затем возмутительным поведением в войне против Сирии. Фактически, только Турция и Иран продолжают поддерживать Хамас, все другие его отвергают. Хамас, который вместе с Моссадом и Аль-Каидой в 2012 г. уничтожил первых лиц НФОП в сирийском лагере беженцев Ярмук, теперь бесстыдно просит прощения у Тель-Авива.

В настоящее время разработан потрясающий план объединения обеих палестинских фракций, устранения старого Махмуда Аббаса (ему 82 года) и признания марионеточного палестинского государства во главе с … генералом Мохаммедом Дахланом.

Мохамед Дахлан, бывший лидер Фаттаха, сначала яростно боролся против Израиля, а затем стал тайным агентом израильских спецслужб. Это он отравил Ясера Арафата. Как только его выследили, он сбежал в Черногорию. В итоге, его исключили из Фаттаха и заочно судили. Последнее время он жил в Объединённых Арабских Эмиратах, Его состояние оценивалось в 120 миллионов долларов, выведенных им из Палестинской Администрации. Его должны были приютить в Газе вечные враги Хамаса и среди них новый Премьер-министр Яхья Синвар, оказавшийся его другом детства. Забыв о прошлом, там ему для начала предложили бы борьбу с Армией Ислама – палестинской ветвью ДАИШ.

Этот план, будь он реализован, означал бы окончательную ликвидацию палестинского Сопротивления после 70-летней борьбы. Именно в этом контексте следует понимать соглашение Путина и Трампа по трём регионам на юге Сирии. Американским военным будет разрешено дислоцироваться на этих территориях якобы для поддержания мира, а на самом деле для создания демилитаризованной зоны между сирийскими Голанами и остальной часть страны. Иранским войскам не позволено приближаться к Израилю. Так что Голаны, незаконно оккупированные Израилем 40 лет назад, будут де факто считаться аннексированными, хотя об этом вслух не будет сказано. В 2018 г. во всех населённых пунктах будут избраны местные советы согласно израильским законам. Россия промолчит, а что до Соединённых Штатов, то они, со своей стороны, забудут о своей тоске по Крыму.

Мир может быть достигнут и в других регионах Сирии, за исключением зон, захваченных курдами у ДАИШ, и мест, контролируемых Турцией. Вашингтон и Москва разрешат последней свести счёты с курдами, то есть массово их перебить. Так же как Генри Киссинджер натравливал иракских курдов на Саддама Хусейна, а потом в один прекрасный день оставил их наедине со своей мечтой о Курдистане. В итоге, турецкие войска оккупируют Эль-Баб, как они уже оккупируют Северную часть Кипра или Баашику в Ираке.

Палестинцы и курды сполна заплатят за свою ошибку, за то, что хотели создать своё государство не на своей территории (в Иордании и в Ливане, а не в Палестине для первых, и в Ираке и в Сирии, вместо Курдистана, для вторых).

Так что единственными, кто окажется в выигрыше после шестилетней войны против сирийского народа, будут Израиль и Турция.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

 
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Источник : « Мир в Сирии с выгодой для Израиля и Турции », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 11 июля 2017, www.voltairenet.org/article197076.html

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