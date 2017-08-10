Suriye-Lübnan sınırının IŞİD’ten temizlenmesi

20 Temmuz 2017’de başlatılan Ersal Jurd’u savaşının ilk bölümü, Hizbullah’ın El Kaide (eski El Nusra Cephesi) karşısında kazandığı ezici zaferle sonuçlandı [1].

Ersal’da ve Lübnan’nın geri kalanında olanlar olmak üzere El Kaide savaşçılarının tamamının geri çekilebilmesi için bir mutabakata varılmıştır. Savaşçılar bir araya getirilerek 170 otobüsle Suriye’nin Kuzey-Batısındaki İdlib’e tahliye edilmişlerdir.

Mutabakat, yabancı toprak statüsünden yararlanan Eyn el-Hilve (Sayda)’deki Filistin Kampında yerleşik olan El Kaide’nin bölge karargahını da kapsamaktadır.

Lübnan ve Jurd’ta yaşayan El Kaide üyelerinin tamamı ve ailelerinin sayısı toplamı 7 700 kişiye yakındır.

Savaşın ikinci bölümü, artık 300 km2’lik hemen hemen insansız bir toprak parçasında tamamen kuşatılmış durumda olan IŞİD’e karşı yaşanacaktır. Bu savaşın da aynı şekilde mutabakatla sonlandırılması olasılığı düşüktür çünkü cihatçıların tahliye edilebilecekleri tek yer İdlib’tir ve bu da IŞİD savaşçılarının El Kaide’ye bağlılıklarını bildirmek zorunda kalmaları anlamına gelecektir.

Lübnan Savunma Yüksek Konseyi 8 Ağustos’ta General Mişel Aun başkanlığında toplandı. Lübnan Ordusu bir taraftan, Suriye Ordusu ve Hizbullah diğer taraftan olmak üzere hemen eşgüdümlü bir saldırı başlatılarak IŞİD’in ileri mevzileri ele geçirildi.

Bu arada Suriye Arap Ordusuna bağlı başka birimler Deyr ez-Zor’u ve ABD’liler tarafından desteklenen Kürt savaşçılar ise Rakka’yı kurtarmaya hazırlanmaktadır [2].

7 yıl süren savaş sonrasında, « İdlib İslam Emirliği » dışında Levant bölgesinin tamamının önümüzdeki aylarda cihatçı gruplardan kurtarılması bekleniyor.