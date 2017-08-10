Voltaire İletişim Ağı

Suriye-Lübnan sınırının IŞİD’ten temizlenmesi

Voltaire İletişim Ağı
+

20 Temmuz 2017’de başlatılan Ersal Jurd’u savaşının ilk bölümü, Hizbullah’ın El Kaide (eski El Nusra Cephesi) karşısında kazandığı ezici zaferle sonuçlandı [1].

Ersal’da ve Lübnan’nın geri kalanında olanlar olmak üzere El Kaide savaşçılarının tamamının geri çekilebilmesi için bir mutabakata varılmıştır. Savaşçılar bir araya getirilerek 170 otobüsle Suriye’nin Kuzey-Batısındaki İdlib’e tahliye edilmişlerdir.

Mutabakat, yabancı toprak statüsünden yararlanan Eyn el-Hilve (Sayda)’deki Filistin Kampında yerleşik olan El Kaide’nin bölge karargahını da kapsamaktadır.

Lübnan ve Jurd’ta yaşayan El Kaide üyelerinin tamamı ve ailelerinin sayısı toplamı 7 700 kişiye yakındır.

Savaşın ikinci bölümü, artık 300 km2’lik hemen hemen insansız bir toprak parçasında tamamen kuşatılmış durumda olan IŞİD’e karşı yaşanacaktır. Bu savaşın da aynı şekilde mutabakatla sonlandırılması olasılığı düşüktür çünkü cihatçıların tahliye edilebilecekleri tek yer İdlib’tir ve bu da IŞİD savaşçılarının El Kaide’ye bağlılıklarını bildirmek zorunda kalmaları anlamına gelecektir.

Lübnan Savunma Yüksek Konseyi 8 Ağustos’ta General Mişel Aun başkanlığında toplandı. Lübnan Ordusu bir taraftan, Suriye Ordusu ve Hizbullah diğer taraftan olmak üzere hemen eşgüdümlü bir saldırı başlatılarak IŞİD’in ileri mevzileri ele geçirildi.

Bu arada Suriye Arap Ordusuna bağlı başka birimler Deyr ez-Zor’u ve ABD’liler tarafından desteklenen Kürt savaşçılar ise Rakka’yı kurtarmaya hazırlanmaktadır [2].

7 yıl süren savaş sonrasında, « İdlib İslam Emirliği » dışında Levant bölgesinin tamamının önümüzdeki aylarda cihatçı gruplardan kurtarılması bekleniyor.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Ersal Jurd’u savaşı başladı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Temmuz 2017.

[2] “Rakka’yı Suriye’ye geri vermek için gizli mutabakat”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Ağustos 2017.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Suriye-Lübnan sınırının IŞİD’ten temizlenmesi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 10 Ağustos 2017, www.voltairenet.org/article197432.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Macron'un hazırladığı
ABD derin devleti dünyanın geri kalanına karşı
Genişletilmiş Ortadoğu'da yeni bir ittifakın doğuşu
İstanbul El Ehzer'e karşı
İstanbul El Ehzer’e karşı
Voltaire İletişim Ağı
 
IŞİD'in askeri olarak çöküşü
IŞİD’in askeri olarak çöküşü
Voltaire İletişim Ağı
 
Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?
Obama yönetimi muhalefetini izletiyor muydu?
Voltaire İletişim Ağı
 
Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler
Ulusal Güvenlik Konseyindeki değişiklikler
Voltaire İletişim Ağı
 
İlk İsrail-İtalyan ortak casus uydusu yörüngede
İlk İsrail-İtalyan ortak casus uydusu yörüngede
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 