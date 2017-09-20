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Заявление Североатлантического совета о Договоре о запрещении ядерного оружия

Сеть Вольтер | Брюссель (Бельгия)
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В Варшаве в июле 2016 Североатлантический союз определил четкие позиции по вопросам ядерного сдерживания и ядерного разоружения:

«Страны НАТО подчеркивают свою твердую приверженность полномерному выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Североатлантический союз вновь подтверждает свою решимость стремиться к созданию более безопасного мира для всех и созданию условий, необходимых для мира без ядерного оружия, в полном соответствии с ДНЯО, в том числе статьей VI, таким образом, чтобы эта работа велась постепенно, поддавалась проверке, способствовала международной стабильности и была основана на принципе ненанесения ущерба ничьей безопасности. Страны НАТО вновь заявляют о своей приверженности продвижению вперед на пути к достижению целей и выполнению задач ДНЯО по трем взаимно дополняющим направлениям: ядерное разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии».

Относительно преобладающих условий международной безопасности они отметили далее:

«По окончании “холодной войны” НАТО существенно сократила количество ядерного оружия, размещенного в Европе, и важное место, закрепленное за ядерным оружием в стратегии НАТО. Мы по-прежнему привержены участию в создании условий для дальнейших сокращений в будущем на основе взаимности, признавая тот факт, что прогресс в деле контроля над вооружениями и разоружения должен учитывать преобладающие условия международной безопасности. Мы сожалеем о том, что сложившиеся сегодня условия не благоприятствуют достижению разоружения».

Стремление запретить ядерное оружие в рамках договора, в котором не участвуют государства, фактически обладающие ядерным оружием, не будет эффективным, не сократит ядерные арсеналы, а также не укрепит ни безопасность стран, ни международный мир и стабильность. Действительно, этот договор рискует привести к обратному эффекту, создавая разногласия и расхождения в тот момент, когда более, чем когда-либо требуется единый подход к вопросу распространения и угрозам безопасности.

Договор о запрещении противоречит существующей архитектуре в области нераспространения и разоружения. Он грозит подорвать не только ДНЯО, который занимает центральное место в глобальных усилиях по нераспространению и разоружению в течение почти 50 лет, но и поддерживающий ДНЯО режим гарантий МАГАТЭ. Вызванный Северной Кореей кризис подчеркивает важность сохранения и укрепления существующих рамок ДНЯО.

Договор о запрещении, по нашему мнению, не принимает во внимание реалии все более сложной международной обстановки в области безопасности. В то время, когда миру необходимо сохранять единство перед лицом растущих угроз, в частности серьезной угрозы, исходящей от ядерной программы Северной Кореи, договор не учитывает эти неотложные вызовы безопасности.

Основополагающая цель ядерного потенциала НАТО – сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии. Цель стран НАТО – укрепить сдерживание как основную составляющую нашей коллективной обороны и внести вклад в обеспечение неделимой безопасности Североатлантического союза. До тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической организацией.

Мы призываем наших партнеров и все страны, которые рассматривают возможность поддержки этого договора, всерьез задуматься о его последствиях для международного мира и безопасности, в том числе для ДНЯО.

Сохраняя приверженность укреплению безопасности посредством сдерживания, обороны, разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, мы, страны Североатлантического союза, не можем поддержать этот договор. Поэтому правовые обязательства наших стран в отношении ядерного оружия останутся без изменений. Таким образом, мы не согласимся с какими-либо доводами о том, что это договор отражает развитие обычного международного права или каким бы то ни было образом способствует ему.

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Источник : «  Заявление Североатлантического совета о Договоре о запрещении ядерного оружия », Сеть Вольтер, 20 сентября 2017, www.voltairenet.org/article198088.html

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