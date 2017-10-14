Voltaire İletişim Ağı

Filistin’de uzlaşma

Voltaire İletişim Ağı
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Hamas ve El Fetih, 12 Ekim 2017’de Kahire’de uzlaşmak için anlaştı. Söz konusu mutabakatın metni gizli tutuluyor.

Gazze Şeridinin 1 Aralık 2017’de El Fetih hükümetinin yönetimine geçmesi bekleniyor. Askıda bırakılan sorunların bu tarihten önce çözülmesi gerekiyor. Bu arada, 21 Kasım’da ikinci bir buluşma yapılması planlandı.

Mısır-Filistin sınırındaki Refah sınır kapısının burada 3 000 polis konuşlandırması beklenen Filistin yönetiminin sorumluluğu altına hemen geçmesi bekleniyor.

Eş zamanlı olarak, Mısır gizli servisinin merkezinde Rusya ve Hamas arasında bir ikinci mutabakata gizlice imza atıldı. Buna göre Yarmuk Kampındaki (Şam’ın Güneyi) Aknaf Beyt el-Makdis grubunun hemen silahsızlandırılması öngörülüyor.

Bundan üç ay önce, devam etmekte olan Filistinliler arası müzakerelerin gerisinde nelerin gizlendiğini anlatıyor ve General Muhammed Dahlan’ın geri döneceğini duyuruyorduk. Anlaşılan bu artık haftalar sürecek bir mesele olmaktan çıkmıştır [1].

Çeviri
Osman Soysal

[1] « Suriye’de sadece İsrail ve Türkiye’nin yararına bir barış », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 11 Temmuz 2017.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Filistin’de uzlaşma”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 14 Ekim 2017, www.voltairenet.org/article198362.html

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