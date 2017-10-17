Ukrayna’daki Nazizme özlem duyan siyasi partiler, kötü anılara sahip Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü’nün (OUN) kurucusu Stepan Bandera anısına 14 Ekim 2017’de Kiev’de, bir meşaleli yürüyüş düzenlediler.

İkinci Dünya Savaşı sonunda NATO’nn stay-behind ağlarına (Gladio) katılan Stepan Bandera, bundan 58 yıl önce Münih’te Sovyet gizli servisleri tarafından nihai olarak öldürülmüştü.

Kortejin başında, Viktor Yanukoviç’in devrilmesi sürecinde ABD Dışişleri Bakanlığının eski ortağı Oley Tyahnybok (Svoboda’nın [1] kurucusu) yer alıyordu.

Çağımızdaki Ukraynalı Naziler öncelikle NATO taraftarı ve Rusya karşıtıdırlar. Yürüyüşe 10 000 ila 12 000 kişi katıldı. Devlet Başkanı Poroşenko ve ABD Büyükelçiliğine milisler sağladılar ve halen Donbass’ta çarpışmakta, ana kamu kurumlarında bir rol oynamaktan kaçınmaktadırlar.